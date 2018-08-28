15:38
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 14°C
  • середа
    23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Експерт має сумніви щодо високих рейтингів Гриценка від невідомої соціологічної компанії

188 Читать новость на русском
Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко / ukranews.com

Екс-головний редактор "Forbes Україна", Володимир Федорін поставив під сумніви результати соціологічного дослідження, згідно якого, в рейтингу довіри до українських політиків перше місце отримав Анатолій Гриценко.

"Цікава новина, – пише експерт, – не вистачає тільки інформації, що це за компанія Seetarget, яка провела опитування".

Дійсно, сторінка соціологічної компанії в мережі Facebook створена в листопаді 2017 року, і пости компанії зазвичай пов’язані з семінарами для студентів та подібним. Цікавим також є і сайт "соціологів" – хоча і стверджується, що компанія заснована 2004 року, єдиною новиною за 14 років існування є прес-реліз від 27 серпня 2017 року про електоральні рейтинги та потенціал кандидатів на пост президента України.

Також, Володимир Федорін звернув увагу на "родинні зв’язки ЗМІ та кандидата" – результати "соціологічного" дослідження надрукував сайт "Зеркало Недели", що належить дружині Анатолія Гриценко – Юлії Мостовій.

В рейтингу довіри до українських політиків перше місце займає лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій, Гриценко, котрому довіряють більше третини українців, а саме 35%, – рекламує Юлія Мостова свого чоловіка на сторінках власного видання.

Володимир Федорін, журналіст, в 2011-2013 працював головним редактором журналу Forbes Україна, популярний блогер – має більше 5 тис. фоловерів, співпрацює з провідними ЗМІ України як автор.

27 серпня 2018 року мало відома дослідницька компанія Seetarget презентувала результати дослідження на тему: "Вибори 2019: Електоральні рейтинги і потенціал кандидатів на пост Президента України".

Теги: Новини політики Анатолій Гриценко ЗМІ соціологічне дослідження Президентські вибори 2019
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
сьогодні, 15:10 Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
Семен Кабакаєв
"Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
сьогодні, 14:02 "Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
сьогодні, 16:00 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
сьогодні, 13:00 "Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Денис Бігус
Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
сьогодні, 12:01 Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
Олексій Чибісов
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня 2017 , 23:35
Член путінської партії виявився громадянином Америки
1 вересня 2015 , 00:48 1
"Нова" зброя Путіна: у Пентагоні скептично відреагували на можливості Росії
 11 березня , 23:10
Генпрокурор обурений станом справ в надрокористуванні, – ЗМІ
 сьогодні , 14:25
У Малі вибирають президента серед 24 кандидатів
 29 липня , 17:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук