Експерт має сумніви щодо високих рейтингів Гриценка від невідомої соціологічної компанії

Екс-головний редактор "Forbes Україна", Володимир Федорін поставив під сумніви результати соціологічного дослідження, згідно якого, в рейтингу довіри до українських політиків перше місце отримав Анатолій Гриценко.

"Цікава новина, – пише експерт, – не вистачає тільки інформації, що це за компанія Seetarget, яка провела опитування".

Дійсно, сторінка соціологічної компанії в мережі Facebook створена в листопаді 2017 року, і пости компанії зазвичай пов’язані з семінарами для студентів та подібним. Цікавим також є і сайт "соціологів" – хоча і стверджується, що компанія заснована 2004 року, єдиною новиною за 14 років існування є прес-реліз від 27 серпня 2017 року про електоральні рейтинги та потенціал кандидатів на пост президента України.

Також, Володимир Федорін звернув увагу на "родинні зв’язки ЗМІ та кандидата" – результати "соціологічного" дослідження надрукував сайт "Зеркало Недели", що належить дружині Анатолія Гриценко – Юлії Мостовій.

В рейтингу довіри до українських політиків перше місце займає лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій, Гриценко, котрому довіряють більше третини українців, а саме 35%, – рекламує Юлія Мостова свого чоловіка на сторінках власного видання.

Володимир Федорін, журналіст, в 2011-2013 працював головним редактором журналу Forbes Україна, популярний блогер – має більше 5 тис. фоловерів, співпрацює з провідними ЗМІ України як автор.

27 серпня 2018 року мало відома дослідницька компанія Seetarget презентувала результати дослідження на тему: "Вибори 2019: Електоральні рейтинги і потенціал кандидатів на пост Президента України".