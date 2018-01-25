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НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Експерт назвав головну причину, чому Україна досі не отримала "Джавелінів"

23:58, 25 січня 1226 Читать новость на русском
Україна не виконала своє домашнє завдання?
Україна не виконала своє домашнє завдання? / 24 Канал

Україні не нададуть переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin доти, доки не буде ухвалений закон про антикорупційний суд, не буде прогресу в боротьбі з корупцією і не стабілізується економічна ситуація, натомість зберігається загроза посилення військової напруги на Донбасі.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

Читайте також: Росія намагатиметься виявити місцезнаходження "Джавелінів" в Україні, – американський генерал

Якщо "Джавеліни" дадуть, Путін точно воюватиме. Але, хоча армія в Росії дуже сильна, Путіну в Україні буде не солодко, це призведе до великих втрат. Сьогодні в інформаційне поле РФ вкидаються новини про "взяття" Києва за два тижні, захоплення Запоріжжя, Маріуполя. Але тоді Росії треба буде офіційно оголосити війну. І тоді санкції будуть зовсім інші, сильніші, і все може закінчитися, як з російським царем Павлом І, якого вбили свої ж,
– додав Постоловський.

При цьому політолог зауважує, що наразі немає жодного офіційного документу про передачу нам "Джавелінів".

Нагадаємо, 26 січня в Дубаї зустрінуться спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер і помічник російського президента Сурков. За словами Волкера, ситуація на Донбасі якою була, такою і залишатиметься, навіть після вступу у дію закону про реінтеграцію, оскільки російський контроль і командування силами там були присутніми.

Теги: Новини США Війна на Донбасі Новини України Новини політики Зброя Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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