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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Експерт назвав умову, за якої Україні важко наздогнати Західний світ

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Сергій Фурса
Сергій Фурса / Фото з вільних джерел

Фінансист та економічний експерт Сергій Фурса переконаний, що Україні важко буде наздогнати Західну цивілізацію без одного важливого складника, якого наразі немає.

Про це він зазначив у прямому ефірі 24 Каналу.

"Так розподіляється світ, що шляхом верховенства права все буде в Каліфорнії або в Ізраїлі. Але не в Україні і не в Росії. Тому що тут відсутнє верховенство права", – переконаний експерт.

Він навів приклад того, що в Україні чи в Росії може прийти будь-який працівник СБУ та сказати, що це його.

Поки це можливо, ніхто тут нічого робити не буде,
– підсумував Фурса.

До слова, під час розмови із міністрами оборони країн Заходу та США сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що лише Україна сама повинна обирати, приєднуватися їй до НАТО чи ні, а Росія "отримає те, на що заслуговує", якщо продовжить зазіхати на територіальну цілісність своїх країн-сусідів.

Теги: Новини України Законодавство
Джерело: 24 Канал
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