Експерт назвав умову, за якої Україні важко наздогнати Західний світ

Фінансист та економічний експерт Сергій Фурса переконаний, що Україні важко буде наздогнати Західну цивілізацію без одного важливого складника, якого наразі немає.

Про це він зазначив у прямому ефірі 24 Каналу.

"Так розподіляється світ, що шляхом верховенства права все буде в Каліфорнії або в Ізраїлі. Але не в Україні і не в Росії. Тому що тут відсутнє верховенство права", – переконаний експерт.

Він навів приклад того, що в Україні чи в Росії може прийти будь-який працівник СБУ та сказати, що це його.

Поки це можливо, ніхто тут нічого робити не буде,

– підсумував Фурса.

До слова, під час розмови із міністрами оборони країн Заходу та США сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що лише Україна сама повинна обирати, приєднуватися їй до НАТО чи ні, а Росія "отримає те, на що заслуговує", якщо продовжить зазіхати на територіальну цілісність своїх країн-сусідів.