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Експерт оприлюднив морський план Путіна щодо окупації України

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Росія хоче одразу захопити два моря, аби здійснити широкомасштабний наступ, – Самусь
Росія хоче одразу захопити два моря, аби здійснити широкомасштабний наступ, – Самусь / Соцмережі

Сьогодні Росія хоче встановити повний контроль не лише над Чорним, а над Азовським морем. Щодо останнього, то цьому неабияк посприяла Україна, яка у 2003 році підписал з Кремлем відповідну угоду.

Таку думку висловив військовий експерт, заступник директора з міжнародних питань Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, передає "Апостроф".

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За його словами, періодичні затримання українських суден в Азовському морі – це стратегія Росії щодо встановлення повного контролю над морем.

"Річ у тім, що Росія діє в напрямку встановлення контролю над Чорним морем таким чином, щоби будь-яка інша чорноморська країна, та й нечорноморська, яка збиралася б діяти в Чорному морі, не могла б здійснювати ні вільну навігацію, ні вільну військово-морську діяльність, ні інші види діяльності, передбачені міжнародним морським правом", – зауважив фахівець.

Як підкреслює він, фактично Росія зараз порушує міжнародне морське право в Азовському морі.

Але суть у тому, через те, що Україна в 2003 році підписала угоду з РФ, за якою Азовське море названо історичним внутрішнім морем, Росія намагається грати на цьому. Тобто в Азовському морі за згодою України не діє міжнародне морське право. Крім того, в угоді 2003 року вказується, що морський кордон між Україною та Росією, а також розмежування економічних зон буде проведено ще одним договором, який не було підписано. Відповідно, існують вакуум у взаєминах між Україною і Росією та вакуум міжнародного морського права. І у підсумку Росія цим користується,
– переконує Михайло Самусь.

Водночас військовий експерт додає, що Путін може спробувати здійснити тільки широкомасштабний наступ, який включатиме в себе наступ на 7-8 напрямках.

"Починаючи від Києва, Харкова, Одеси (з моря) та так далі. Сам собою наступ з Азовського моря нічого не дасть і захлинеться, тому що там немає достатніх сил з боку Росії, щоб його здійснювати. Там може бути максимум батальйон морської піхоти. Сьогодні у Росії немає десантно-висадочних засобів, щоб здійснювати висадку навіть батальйону морської піхоти з боку Азовського моря", – констатує , заступник директора з міжнародних питань Центру дослідження армії.

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Крім того, спеціаліст стверджує, що в рамках більш широкої операції Азовське море може використовуватися, наприклад, під час пробиття сухопутного коридору для Криму, який зараз у зв'язку з дуже "розумними" діями російських окупантів засихає та перетворюється на пустелю.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Водний транспорт війна
Джерело: 24 Канал
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