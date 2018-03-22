Експерт підрахував ціну втрати Криму та Донбасу в доларах

Якщо Україна назавжди втратить Крим та Донбас з їхніми родовищами та активами, то її збитки становитимуть щонайменше 98 мільярдів доларів.

Про це мовиться у доповіді старшого наукового співробітника Євразійського центру "Атлантичної ради" Андерса Аслунда.

Як пояснив експерт, порахувати втрати України можна помноживши частку втраченого ВВП кількість років, у які триває окупація.

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Аслунд нагадав, що Донбас приносив 10% ВВП України, а Крим – 3,7%.

Міжнародний валютний фонд оцінив ВВП України в докризовий 2013 рік на рівні 179,6 мільярди доларів. Тобто 13,7% від 179,6 мільярдів доларів, помноживши на чотири, — це 98,4 мільярди доларів. Це приблизно представляє цінність втрати України, якщо вона втратить ці території назавжди,

– цитує експерта "Громадське".

Також у доповіді мовиться про окупаційну владу Криму та Донбасу, матеріальні збитки на цих територіях, як впливають торгово-економічні санкції на Росію та чого вони коштують.

Окрім того, Аслунд підрахував,що за чотири роки імпорт – експорт між Україною та Росією зменшився на 80%.