Експерт пояснила, чому економічне зростання уряд Гончарука досягатиме поступово

Новообраний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зростання економіки на 2-3% на рік є недостатнім, і ці показники мають бути у межах 5-7%. Однак це – план, досягнення якого потребує часу.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловила експерт Центру структурної політології "Вибір" Лілія Брудницька.

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Як відомо, під час своєї першої промови у парламенті Гончарук назвав найважливішим завданням свого уряду економічне зростання. "Нам потрібно зростати не по 2-3%, а мінімум – по 5-7%. Мінімум", – наголосив Гончарук.

Однак, за словами Брудницької, найближчим часом досягти таких показників навряд чи реально.

Що відомо про Олексія Гончарука?Це український юрист, адвокат, магістр права, доктор філософії у галузі права. У 2001 – 2006 роках навчався в Інституті права імені Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, зараз є доцентом кафедри фінансового та банківського права у цьому ж закладі. Також закінчив Академію державного управління при Президентові України.



До політики долучився у 2014 році – намагався (неуспішно) потрапити у парламент за списками партії "Сила людей". Працював позаштатним радником колишнього Міністра екології та природних ресурсів, а згодом радником Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.



У 2015 – 2019 роках був головою незалежного експертно-аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання". Це незалежна структура, яку фінансує Європейський Союз. Центр займається питаннями покращення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості України.

Побіжно прем’єр-міністр окреслив і методи досягнення поставленої мети: зниження відсоткових ставок по кредитах та залучення інвестицій, але головне – кредитні кошти від зовнішніх партнерів.

"За таких умов нам фізично невигідно прискорювати темпи економічного зростання вище 4%. Але навіть якщо уявити зацікавленість кредиторів у зростанні – за рахунок чого? Адже зниження ставок по кредитах, не підкріплене зростанням, спричинить прискорення інфляції. Для відновлення потужностей та модернізації промисловості потрібні шалені інвестиції та час. Залучення інвестицій – під що? Земля є таким ресурсом, котрий з державної власності можна вилучити лише один раз", – сказала вона.

Брудницька також наголосила, що зараз на користь Гончарука працює новизна, яка матиме позитивний вплив на його стосунки із зовнішніми донорами.

При цьому, за її словами, варіанти досягнення анонсованого рівня зростання все ж є. "Можна стрімко девальвувати гривню, але тоді доведеться знижувати тарифи, ціни та сваритися з аграріями. Тобто, варіанти є", – сказала вона, додавши, що Гончарук очолив практично повністю зовнішньо керований уряд і вимушений буде, принаймні, до отримання траншу МВФ, дотримуватися порад зовнішніх консультантів.

Дивіться відео виступу Олексія Гончарука: