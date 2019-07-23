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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Експерт пояснив, чому "Слузі народу" буде важко повторити свій успіх на місцевих виборах

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      Партія "Слуга народу"
      Партія "Слуга народу" / Фото з відкритих джерел

      Партія "Слуга народу" не виключає можливості проведення дострокових місцевих виборів. Проте вони можуть не повторити такого успіху, як на парламентських.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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      За його словами, місцеві вибори – це місцева проблематика і лідери – це люди, яких знають в обличчя, вони ходять по тих же вулицях і цікавляться проблемами людей.

      Якщо партія "Слуги народу" зможе виставити популярних, авторитетних, а можливо й не таких, але просто людей з місця, які займалися громадською роботою. Тоді звичайно, повторити ефект Слуги народу можна без жодних проблем,
      – наголосив Олексій Антипович.

      "Проте будуть включатися й інші оцінки. У нас є мери, яким довіряють понад 50%. І їм ніяка партія не допоможе, бо вони самі по собі є популярними", – додав експерт.

      Коли мали б відбутися місцеві вибори в Україні? 25 жовтня 2020 року. На місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів до органів місцевого самоврядування повинні опублікувати не пізніше, ніж 9 листопада.

      Лідер партії-лідерки парламентських виборів "Слуга народу" Дмитро Разумков переконаний, що чергові місцеві вибори в Україні відбудуться у 2020 році. А сам Зеленський щодо дострокових місцевих виборів висловився коротко: "Не розслабляйтесь".

      Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук 15 липня заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування. За словами Стефанчука, це можуть зробити для того, аби "повністю змінити систему влади".

      Ідею про дострокові місцеві вибори не підтримує партія "Голос". Там кажуть, що наразі потрібно буде наступні 12 місяців стежити за роботою нового парламенту. І лише після цього можна приймати якісь рішення – зокрема, щодо місцевих виборів.

      Інші політсили наразі не висловили своїх поглядів щодо дати проведення місцевих виборів.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Слуга народу Місцеві вибори 2020
      Джерело: 24 канал
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