03:36
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    21°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Експерт пояснив долю зустрічі Трампа та Путіна

47 Читать новость на русском
Трамп та Путін
Трамп та Путін / ФАН

Почастішали випадки появи повідомлень про підготовку до зустрічі президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа, але зустріч при цьому навряд чи відбудеться у найближчій перспективі.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, повідомляє "Еспресо".

За словами експерта, щоб зустріч відбулася, Путіну потрібно запропонувати Трампу хоча б що-небудь.

Читайте також: Радник Трампа збирається до Росії: обговорюватиме зустріч американського президента з Путіним

"Якщо Путін дійсно хоче зустрічі, він повинен запропонувати Трампу хоча б щось для власного шоу американського президента. Так, як запропонував це Кім Чен Ин. Поки що неясно, як буде здійснюватися програма денукліарізаціі Корейського півострову, тривають санкції проти Пхеньяну, однак Трамп виглядає безперечним переможцем", – зазначив він.

Портников додав, що саме такого роду дії потрібні й Путіну.

Але що він може запропонувати американському президенту, щоб зіграти свою роль в його шоу? Не обов'язково по Україні. По Сирії, по Ірану, по роззброєнню. Хоча б десь має бути прорив. І це – головна проблема, яка може перешкодити зустрічі. Домовлятися поки що нема про що,
– вважає журналіст.

Попри те, на думку Портникова, зустріч є важливою для обох президентів.

"Трамп продемонструє, що він знаходиться в діалозі навіть з опонентами - і здатний досягати результату в цьому діалозі. Путіну просто потребує зустрічі із американським президентом для доказу власної величі", – роз’яснив він.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови обговорювали проведення двосторонньої зустрічі. Вона може відбутися у Відні.

Це вже буде третя зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цього президенти США та Росії зустрічалися минулоріч в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопадіу В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому одна з переможниць конкурсу до нового Верховного Суду сплачує податки в РФ
21 червня, 22:59 Чому одна з переможниць конкурсу до нового Верховного Суду сплачує податки в РФ
406
Головні новини 21 червня: плідний день у Раді, Порошенко знову говорив з Путіним і стан Сенцова
21 червня, 22:20 Головні новини 21 червня: плідний день у Раді, Порошенко знову говорив з Путіним і стан Сенцова
422
Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
21 червня, 21:59 Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
Блог Медіа 1509
Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
21 червня, 21:01 Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
767
Пафосна історія порятунку: Як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
21 червня, 20:00 Пафосна історія порятунку: Як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
Олександра Устінова 988
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук