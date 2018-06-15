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Експерт пояснив, коли і за яких умов бізнесмени починають вклади гроші у рейтинги кандидатів

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Про передвиборчу кампанію в Україні, президентські амбіції Тимошенко та 33-й день голодування Сенцова – у програмі "Pro новини" розповіли політолог Володимир Фесенко та перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Володимир Фесенко: У США немає такої залежності кандидатів у президенти від олігархів, як у нас. Але я не згоден з тезою, що в Україні кандидати залежні від олігархів. Насправді, все складніше. Починаючи з 2000-х років, дуже часто проявляється такий феномен – олігархи, та й взагалі великий бізнес, починає вкладати в рейтинги кандидата. Тобто спочатку рейтинг кандидата, а потім у нього інвестують. Це як акції, які зростають, – у них теж інвестують. Та не завжди спрацьовує залежність від грошей. Я чудово пам'ятаю розмову з одним із бізнесменів, який спонсорував кампанію Віктора Ющенка. Він мені сказав: "Ми чудово розуміємо, що після виборів Віктор Андрійович може нам сказати, мовляв, всім дякую, але я нікому нічого не винний". Частково, це спрацювало. До речі, Петро Поршенко сподівався тоді, що отримає посаду прем'єр-міністра, але її отримала Юлія Тимошенко і так далі. 

Для нашої політики – чи то вибори президента, чи то вибори парламентські, чи то вибори місцеві – характерна залежність від великих грошей. І це розірвати не так просто. Для цього потрібен цілий комплекс заходів. І якщо його будуть задіювати, як наприклад перевірку е-декларацій, то у багатьох бізнесменів зникне бажання лізти в політику,
– додав політолог. 

Володимир Фесенко: Я би не спрощував феномен Юлії Тимошенко. Дійсно, її проблема в тому, що її сприймають, як явище, як феномен старої олігархічної політики. Але вона хоче позбутися цього іміджу. Саме тому цей захід і був організований. Фактично, на мій погляд, це була спроба закликати український креативний клас, активну частину громадянського суспільства. Вона, наприклад, згадувала на початку, що там був присутній актив "Реанімаційного пакету реформ". І вона наголошувала, що цей захід не партійний, що тут є її критики також.

Ірина Геращенко: Хочу нагадати, що ні до Сенцова, ні до Кольченка за всі ці чотири роки не допускали українських консулів та незалежних лікарів. Тому була створена відповідна дорожня карта щодо таких відвідин і звичайно, що українська сторона наполягала і наполягає на першочерговості та пріоритетності відвідання саме Олега Сенцова. Сенцов голодує понад місяць і це вже критична ситуація, тому я здивована такими діями Росії. Людмила Денисова робить все для позитивного рішення, тому що питання критичне і вони хочуть його активізувати, але мова йде про велику політику. Адже для Кремля життя людей є політикою.

Більше – дивіться у програмі. 

Теги: Новини політики Pro новини Президентські вибори 2019 Гроші Бізнес Юлія Тимошенко
Джерело: 24 канал
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