Експерт пояснив, навіщо ексміністра фінансів Уманського так швидко звільнили

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський не розбирається в базових поняттях, знання яких необхідно для людини, який займає відповідні високі посади, зокрема, в тому, що таке дефолт.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Андрій Нестерук, керівник відділу стратегічного планування в міжнародній фінансовій компанії Finteum зі штаб-квартирою в Лондоні.

"Коли у міністра фінансів така каша в голові в його ключовій сфері відповідальності, це пи*дец. Тепер я розумію, чому Уманського так швидко потрібно прибирати, але не розумію, навіщо його було призначати", – заявив Андрій Нестерук.

"Якщо що,"event of default" – це коли вам можуть пред'явити всю суму до оплати. Що таке дефолт не розуміють не люди, а Уманський. Те, що він намагається описати, не має окремого терміна, але я б це назвав "hard default тупо". Ну і багато інших перлів", – додав Нестерук.

Також фінансовий аналітик зазначив, що невідомі випадки в історії Аргентини, коли вона взагалі відмовилася вести будь-які переговори з реструктуризації держборгу і просто повністю перестала платити. "Так що тут він (Ігор Уманський – ред.) просто збрехав, або має дуже поверхневі знання. Швидше і те, і інше", – зазначив Нестерук.

"Інша частина інтерв'ю несподівано балакучого експрес-міністра фінансів доставляє не менше. Після такого – критика з його вуст глави митниці Максима Нефьодова і глави податкової Сергія Верланова і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, напевно, повинна сприйматися, як знак якості", – підсумував відомий фінансовий аналітик.

Нагадаємо, в свіжому інтерв'ю Радіо НВ ексміністр фінансів Ігор Уманський розповів, в тому числі, про свої погляди на питання дефолту і реструктуризації держборгу.

На його думку, "дефолт – це коли позичальник взагалі не намагається вести переговори з кредиторами, а просто "в тупу" говорить: "Нікому нічого і ніколи". "Були такі приклади в історії. Наприклад, Аргентина", – зазначив ексміністр фінансів.

"Не треба плутати питання дефолту і питання реструктуризації боргу. Тому що, коли ви приходите до кредиторів і говорите: "Дивіться, в цих умовах у мене немає можливості зараз виконувати свої боргові зобов'язання так, як це було передбачено попередніми угодами, домовленостями тощо. Тому я прошу, пропоную на цей період певні умови, яким чином це вирішити і проводжу реструктуризацію цього боргу"... Коли ви оголосили про це, безумовно, зупиняються виплати за боргом. Це так званий event оf default, випадок дефолту. Тобто ви не платите, але вам не можуть пред'явити всю суму до оплати", – заявив Ігор Уманський Радіо НВ.

Відзначимо, що "event of default" – це тригер в контракті (проспекті емісії облігацій або іншій формі контракту з обов'язку), який дає право кредитору вимагати негайного повернення боргу.