Чому в Зеленського настільки високі рейтинги: відповідь експерта

Насамперед секрет успіху кандидата у президенти Володимира Зеленського в унікальному поєднанні декількох цільових аудиторій та використання цифрових технологій, що симпатизує молоді.

Таку думку висловив експерт, громадський діяч Валерій Пекар у прямому ефірі 24 каналу.

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Успіху Зеленського завдяки аудиторії

Він наголосив, що зазвичай у кожного політика є певне ядро, яке за нього точно голосує і люди, які можуть за нього проголосувати.

Зеленський поєднав декілька аудиторій. По-перше, це ті люди, які виступають проти всіх, вони хочуть нових облич і стомилися від безкінечної брехні і консервативних гасел. Такі люди точно знають, що не хочуть продовження старих політичних еліт,

– сказав Пекар.

Експерт зазначив, що Зеленський почав саме з цієї групи. "А в січні він почав набирати другу групу: це проросійські виборці, яких в Україні є дуже багато. В них не було єдиного кандидата, а Бойко та Вілкул розкололися. Тоді вони побачили "свого" в Зеленському, адже він хлопець зі Сходу, російськомовний, не тисне пишномовними гаслами на патріотизм", – додав Пекар.

За його словами, якби Зеленський говорив трохи більше і показував свої плани відновлення миру та переговорів з Росією, то ця аудиторія від нього відвернулася б. А оскільки він мовчить, вони вважають що це "свій" кандидат.

Згодом з'явилася ще третя аудиторія Зеленського – це люди, які віддали б свій голос за "аби кого, лиш не за Порошенка". Вони б голосували за Тимошенко, але оскільки побачили, що вона не може перемогти і є Зеленський, їх голоси почали перетікати до нього. З цим багажем трьох великих аудиторій, він і отримав такі високі рейтинги,

– прокоментував експерт.

Успіх у виборчій кампанії кандидата

Як розповів Пекар, у виборчій кампанії Зеленського спрацювало декілька речей. По-перше, дзеркальна технологія – "мовчати, нічого не говорити і загадково посміхатися, щоб всі подумали, що це його кандидат".

"Другим великим підходом є серіал "Слуга народу". Це фантастична політична технологія, яка стане полем вивченням, незалежно від результатів виборів. По-третє, це цифрові технології. Штаби всіх інших кандидатів дуже старомодні, політики живуть з бордами і палатками.ніхто з них так і не вийшов у цифрове середовище. Вони не працювали з молодою аудиторією", – відповів Пекар.

Як Порошенку перемогти Зеленського?

Експерт запевнив, що Порошенку потрібно припинити тиснути на опонента і його виборців, бо вони точно не перейдуть до нього, адже є багато людей, які розчаровані у правлінні чинного президента.

Тому Порошенку потрібно повністю переключитися з війни з конкурентом на залучення ключових аудиторій.

"Як це зробити? 1. Швидкі кадрові рішення – відсторонити найбільш одіозних представників своєї політичної команди. 2. Зараз є ключові питання, які турбують країну. По всіх них можна зробити швидкий крок і внести десятки законопроектів", – підсумував Пекар.