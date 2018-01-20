Експерт прогнозує підвищення вартості газу вже в цьому році

Наприкінці опалювального сезону вартість газу може зрости. Газ мав подорожчати ще восени, але ціну вирішили не переглядати.

Про це заявив експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Голубенко у коментарі УНН.

"Ймовірно таке, що в кінці опалювального сезону вартість газу зросте", — зазначив він.

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За його словами, перегляд ціни на газ має дві складкові: 87% — вартість газу як товару та 13% — вартість доставки газу та його розподілу.

"Ціни на доставку та розподіл регулює НКРЕКП, а вартість газу регулює Кабмін безпосередньо у ручному режимі. Якщо в них буде політична доцільність перерахувати вартість газу у сторону збільшення, то вони це зроблять", — підкреслив Голубенко.

При цьому він нагадав, що наближаються вибори, тож уряд буде дивитися на те, які ризики є в рішенні про підвищення ціни на газ.

"Для того, щоб у 2019 році реалізувати сценарій другого терміну, цілком імовірно, що вартість газу піднімуть у кінці опалювального сезону, щоб люди звикли до нової ціни перед наступною зимою, або взагалі не переглядатимуть цю ціну. Але я більш схильний до того, що навесні ціну на газ переглянуть, щоб не робити це восени", — наголосив експерт.