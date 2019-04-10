Експерт розкритикував "Укрзалізницю" за неефективне управління

Глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко засумнівався в ефективності управління "Укрзалізниці".

Причиною стало звернення міністра інфраструктури України Володимира Омеляна до Світового банку з проханням проаналізувати процедуру закупівель УЗ.

Всесвітній банк погодився виробити стратегію реформування цього підприємства. Але Криворучко вважає, що таку роботу довірили непрофільній організації у залізничній галузі. За неї, ймовірно, доведеться ще й заплатити. Про це він написав у Facebook.

"Звертаю вашу увагу – що все це буде робити банк. Ну тобто не німецькі, американські, японські або французькі залізниці, а Банк (організація, звичайно, авторитетна, знаменита, але фінансова...). Так, наприклад, ви пішли до стоматолога, а стратегію лікування Вам буде виробляти відмінний фахівець у своїй сфері, грамотний і досвідчений співробітник – окуліст, та ще й запрошений з далекого зарубіжжя, який нашими інструментами орудувати не вміє... А стоматолог, до якого Ви прийшли, буде за цим просто спостерігати... Погодьтеся, якось дивно виходить", – зазначив Криворучко.

За його словами, залучаючи фахівців зі сторони наші профільні органи і їх керівники визнають свою неспроможність і неможливість своїми силами провести зміни, яких від них так очікували при їх призначенні.

Він упевнений, що у структурах Міністерства інфраструктури, УЗ є підрозділи, відповідальні за створення стратегії розвитку, оптимізації та підвищення ефективності діяльності.

"Навіщо всі ці органи, якщо є експерти Світового банку. Навіщо потрібні топ-менеджери "Укрзалізниці" з зарплатами в сотні тисяч гривень, якщо є експерти Світового банку. Давайте тоді поширимо такий підхід на інші галузі економіки. Зрештою, давайте попросимо уряди Швейцарії або Німеччині проаналізувати і оцінити дії нашого уряду, написати їм стратегію", – обурився глава Асоціації власників вагонів.

Криворучко запропонував для підвищення ефективності УЗ почати з простих відомих всім базових речей. Наприклад, почати закуповувати продукцію прямо у безпосередніх її виробників, а не у посередників у вигляді фірм-одноденок. Або забезпечити належне фінансування з державного або місцевих бюджетів найбільш важливих для країни завдань у залізничній сфері – про які постійно говорять керівники УЗ. Може потрібно, запропонував експерт, нарешті пролобіювати скасування сплати податку на землю для УЗ? Це всі питання без відповіді, пише глава Асоціації.

"Суть – ні як учасник ринку залізничних перевезень, ні як звичайний громадянин не розумію, чому ми весь час шукаємо розумного товариша з приставкою "Міжнародний", "Інтернаціональний" або "Світовий" і думаємо, що він прийде і вирішить усі наші проблеми? Мені здається Україна може і повинна сама займатися своїм майбутнім, а не віддавати такі питання на відкуп безумовно розумним, але не завжди зацікавленим у нашому процвітанні друзям", – підсумував Криворучко.