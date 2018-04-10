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НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Експерт розповіла, чи можуть Надія Савченко та її сестра Віра вдвох бути агентами Кремля

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Віра Савченко
Віра Савченко / volynnews.com

Експерт-кримінолог Анна Маляр, яка колись відмовляла Савченко від голодування, передбачає, що Віра Савченко, сеcтра Надії, може бути її співучасницею ще з часів ув'язнення першої в Росії.

Про це вона розповіла в прямому ефірі 24 Каналу.

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"Я писала свої аналітичні висновки після голосування ВР щодо притягнення Надії до кримінальної відповідальності. І я спитала наших правоохоронців, чи відреагували вони на те, як на відеозаписах Надія відповідає на одне питання. Якщо вона загине в результаті збройного нападу на ВР, то хто прийде до влади. Вона ствердно відповідає, що це буде її сестра. Якщо ми всі беремо за точку відліку те, що вона притомна, психічно здорова людина, а я думаю, що це так і є, тоді правоохоронці, дійсно, повинні перевірити таку заяву. Тому що це, по суті, заява про співучасть", – зазначила експерт.

Також Маляр звернула увагу на той факт, що Віра Савченко під час голодування Надії, відмовляла усіх у проханнях до сестри зупинитись.

В той момент її сестра була, дійсно, одним із посередників. Вона передавала певну інформацію. Це родинний зв'язок, стосунки довіри. Але багато людей, які до цього долучились, помітили, що сестра чомусь всіх нас відмовляла від цього і говорила: нехай Надія все-таки голодує,
– згадує експерт-кримінолог.

Анна Маляр стверджує, що, можливо, між сестрами були певні стратегія та домовленості, і, можливо, вони ведуть якусь спільну гру.

Мене не здивує, якщо виявиться. що вони є співучасницями,
– додала експерт.

Нагадаємо, у вівторок, 10 квітня, слідчі проводять обшуки в офісі партії арештованого позафракційного народного депутата України Надії Савченко.

Теги: Новини України Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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