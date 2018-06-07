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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Експерт розповів, чи отримає Україна транш МВФ після ухвалення закону про Антикорупційний суд

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Сергій Фурса
Сергій Фурса / 24 Канал

Україна ще не виконала всі вимоги МВФ. Ще потрібно підняти тарифи до ринкового рівня. Це було вимогою ще минулого траншу.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів фінансист, економічний експерт Сергій Фурса.

"Україна взяла на себе це зобов’язання і не виконала. МВФ співпрацює з багатьма країнами і вона буде змушена вимагати виконання цих вимог. Тому що й інші країни не будуть дотримуватися зобов’язань", – сказав експерт.

Він також додав, що затримка траншу відбувається через невиконная забов'язань Україною.

Ви прогнозуєте те, що має статися, а люди потім не виконують обіцянки. Затримка траншу від МВФ трапилася тоді і відбувається зараз через те, що Україна не виконує своє домашнє завдання,
– сказав Фурса.

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Нагадаємо, створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією.

Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд МВФ Транш МВФ Тарифи
Джерело: 24 Канал
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