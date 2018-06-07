Експерт розповів, чи отримає Україна транш МВФ після ухвалення закону про Антикорупційний суд
Україна ще не виконала всі вимоги МВФ. Ще потрібно підняти тарифи до ринкового рівня. Це було вимогою ще минулого траншу.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів фінансист, економічний експерт Сергій Фурса.
"Україна взяла на себе це зобов’язання і не виконала. МВФ співпрацює з багатьма країнами і вона буде змушена вимагати виконання цих вимог. Тому що й інші країни не будуть дотримуватися зобов’язань", – сказав експерт.
Він також додав, що затримка траншу відбувається через невиконная забов'язань Україною.
Ви прогнозуєте те, що має статися, а люди потім не виконують обіцянки. Затримка траншу від МВФ трапилася тоді і відбувається зараз через те, що Україна не виконує своє домашнє завдання,
– сказав Фурса.
Відео повного випуску програми "Pro новини" за 7 червня 2018
Нагадаємо, створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією.