Експерт розповів, хто економічно розвиненіший: Україна чи Росія

Фінансист та економічний експерт Сергій Фурса запевнив, що Росія економічно залежна від США, проте не настільки, аби цілком постраждати від санкцій.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Не так погано все в Росії. Треба чітко розуміти, що економічно Росія набагато розвиненіша ніж Україна. Вони пішли набагато далі в ринкових реформах, ніж Україна. І вони зробили це ще на початку 2000-х років", – зазначив експерт.

Також Фурса стверджує, що, на відміну від України, в Росії вже протягом 10 років є повноцінний ринок землі.

Вони, дійсно, дуже залежать від США. Російській економіці, дійсно, якщо б Трамп забажав поглибити співпрацю, це допомагало. Безперечно. Проте не можна казати, що вона зараз "загнеться" без них. На жаль, ні. Там запас міцності досить великий. Перш за все, завдячуючи нафті, проте і тому, що там у свій час провели реформи. Вони зробили дуже сильний "відкат" в політичних реформах, але не в економіці,

– додав експерт.

До слова, збільшення мінімальної заробітної плати в Україні до 4200 гривень із третього кварталу 2018 року може додати до інфляції ще близько 0,5%.