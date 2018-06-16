Експерт розповів, як американський фінансист власним розумом заробив мільйони доларів

Фонд "Відродження" Джорджа Сороса активно просуває принципи демократії і свободи, ще з 90-х він допомагає талановитим школярам. Загалом, поводиться як звичайний сучасний буржуй.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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За словами експерта, велика частина найбагатших людей США все свої статки заповідають на благодійність. "Так ось, Сорос як філантроп вже 20 років допомагає українському суспільству. І, хоч як це дивно, за цей час так і не утворилися, які б то не були, його інтереси. Він не приватизував за схемою жодного державного підприємства. Він не сів на потоки державним компаній або цілих галузей", – прокоментував Фурса.

Він просто допомагає, вже 20 років. І якщо до 100 років він робив це і нічого не отримав в замін, в чому його можуть підозрювати в Україні? Але з іншого боку, адже у нас все знають, що ніхто просто так в Україні нічого не робить,

– заявив фінансовий аналітик.

Сергій Фурса зазначив, що негативний піар Джордж Сорос заробив після того, як його операції дозволили йому заробити багато грошей на падінні британського фунта. Він заробив своїм власним розумом, прогнозуючи динаміку валют і акцій. Він не приватизував за безкоштовно заводи, не посадив родича в міністерство і не продавав зброю за відкати. Він заробив на чесному і конкурентному ринку, заробляє там вже десятки років, і робить це винятково власним розумом.

Можна зрозуміти, чому така людина лякає українських чиновників і олігархів. Для них його дії – це магія. Вони не розуміють, що так можна. І для них завжди буде існувати світова змова. Адже своїм розумом заробити не можна. Але це лише проблема деградації українських чиновників,

– прокоментував експерт у своєму відеоблозі.

Фурса також додав, що Сорос – це хороший приклад як своїм розумом і працею можна досягти всього, вийшовши з абсолютної бідності до абсолютного багатства.

Відео повного випуску відеоблогу Сергій Фурса "Фінансова грамотність" за 16 червня 2018