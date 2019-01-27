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      Експерт розповів, як Кремль розпалює сепаратистські настрої в регіонах Росії та боїться цього

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      Експерт розповів, як Кремль розпалює сепаратистські настрої в регіонах Росії та боїться цього
      / Фото з відкритих джерел

      Не бажаючи псувати взаємин з Чечнею, Кремль розпалює у регіонах сепаратистські настрої. Влада Росії сама провокує Чечню на третю війну, хоча намагалась "втихомирити" ситуацію вже двічі.

      Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко вважає, що така ситуація стимулює до дій інші регіони Росії, пише "Обозреватель".

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      Він нагадав, що Росії вдалось втихомирити Чечню на нинішніх умовах лише з другого разу. При цьому експерт зазначив, що теперішня влада Чечні має бути задоволеною умовами.

      "Адже вони можуть викачувати з росіян все, що захочуть. Будь-який інший регіон, який би подав запит на списання боргів, не отримав би цього", – пояснив Петренко.

      Таке списанням величезних чеченських боргів Кремль стимулює відцентрові рухи всередині Росії.

      Відповідно, спочатку будуть стимулюватися якісь дрібні сепаратистські рухи, а потім вони будуть переростати в серйозну силу. Сьогодні така загроза дійсно існує. Тим більше, що росіяни змушені утримувати Чечню такими методами,
      – впевнений експерт.

      Петренко зазначив, що інші автономії спостерігають за ситуацією і вчаться "вибивати гроші з центру".

      Окрім того, експерт вважає, що наступна російсько-чеченська війна стане можливою, після того, як знімуть Кадирова – "у тому числі фізичними методами".

      "Тоді відбудеться певне розшарування суспільства, можливо повернуться ті клани, які були змушені виїхати. Вони і будуть стимулювати ці настрої в Чечні", – пояснив він.

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      На Кавказі восени було неспокійно – 4 жовтня парламент Інгушетії ратифікував угоду про кордон з Чечнею. Це зробили попри вимогу Конституційного суду Інгушетії провести референдум з цього приводу. Тоді тисячі людей вийшли під парламент Інгушетії на масові протести з вимогою скасувати всі домовленості в підписаній угоді і провести референдум про перегляд кордонів. На п'ятий день мітинг був санкціонований владою.

      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Чечня
      Джерело: 24 Канал
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