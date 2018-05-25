Експерт розповів, як Ліга чемпіонів вплине на український футбол

Ліга чемпіонів УЄФА не може іміджево вплинути на український футбол, адже наш футбол залишається із своїми виконавцями.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів прес-аташе національної збірної України з футболу Олександр Гливинський.

Читайте також: "Реал" розгромив "Ліверпуль", але не зумів обіграти "Друзів Шевченка" у Києві

За його словами, ми переживаємо непрості часи, які не дозволяють запросити багатих гравців, адже суспільство збідніло і це реальний стан речей.

Якщо клуби не мають коштів на легіонерів, то це шанс для молодих гравців проявити себе,

– зазначив Гливинський.

Прес-аташе наголосив, що є ще одна серйозна проблема, а саме клуби не мають коштів на інфраструктуру. Багато клубів ледь зводять кінці з кінцями.

"На фоні війни, на фоні переселення клубів усе це непросто, але я відмовляюсь називати наш чемпіонат несправжнім або, як кажуть "смішним". Проблем чимало і вони зумовлені з проблемами в економіці", – додав Олександр Гливинський.