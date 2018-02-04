Експерт розповів, як працюватиме так званий митний союз "ЛДНР"

Так званий митний союз між "ДНР" і "ЛНР" – спроба ватажка "ЛНР" Пасічника припинити повзуче захоплення псевдореспубліки Захарченком. Між квазіреспубліками давно йдуть торгові війни, і вони не припиняться.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Як наголошує експерт, Захарченко і Пасічник підписали лише протокол про наміри. За його словами, це не більше, ніж спроба показати Україні, що між ними ніби немає конфлікту. Гра на телеглядача. До речі, нагадує він, подібні протоколи підписуються не вперше. В 2016 році Захарченко і Плотницький підписали рішення про створення єдиної економічної зони, після цього розгорнулися горілчана, тютюнова і залізнична війни.

Насправді ініціатором митного союзу "Д/ЛНР" виступила луганська сторона. В "ЛНР" продовжується конфлікт між Пасічником і міністром внутрішніх справ Корнетом, який є людиною Захарченка. Пасічник вирішив зіграти на випередження і підписати протокол із Захарченком про ненапад. Тому що вже є рішення Захарченка про заборону пересування підакцизних товарів з "ЛНР" у "ДНР",

– зазначає Снєгирьов.

Фахівець звертає увагу на один важливий момент. Зокрема, що разом з протоколом про митний союз підписаний договір про співпрацю між залізницями республік. Як зауважує Снєгирьов, між "ДНР" і "ЛНР" – залізнична війна, Захарченко заблокував пересування потягів з вугіллям до Луганська через Дебальцеве. Відповідні дії свого часу робив екс-ватажок "ЛНР" Плотницький.

"Захарченко і Пасічник підписали договір про співпрацю залізниць. Насправді управління Луганською залізницею переходить Донецьку. Вплив донецьких посилюється. Вуглевидобуток частково контролюють донецькі. А Пасічник намагається укріпитися, тому взамін митного союзу віддає залізницю. Це не співпраця квазіреспублік і ніякі не братні стосунки. Йде повзуче захоплення "ЛНР" Захарченком. Протистояння лише загострюватиметься", – наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" домовились створити єдиний митний простір між своїми фейковими республіками.