Експерт розповів, які "драконівські штрафи" введуть власникам нелегалізованих авто

Парламент України готується здійснити фактичну амністію євробляхерам. У пропонованому варіанті євробляхери можуть легалізувати свої автомобілі за ставками, істотно нижче існуючих.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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За словами експерта, якщо хтось і після цього не легалізує свій автомобіль і вирішить далі користуватися опцією "порушуй інкогніто", то на нього чекатимуть вже драконівські штрафи. "Драконівські штрафи – це добре. І не тому що маленькі українці повинні будуть заплатити гроші. Просто штрафи – хороший стимул виконувати закон. Фінансовий стимул – це єдиний стимул, який стабільно працює з людиною. Погано інше – держава в черговий раз показує, що верховенство права в країні не працює", – зазначив Сергій Фурс.

Що означає це рішення? Що є законослухняні платники податків, які купували автомобілі і платили всі належні податки і збори. А є люди, які завезли автомобілі за схемами. І в підсумку купили машину набагато дешевше. Чи не заплативши належні податки,

– сказав Сергій Фурса.

"У таких людей завжди буде мільйон і один пояснення, чому вони змушені були купити машину таким чином. Тут тобі і податки високі, і чиновники крадуть, і зарплати низькі, але це все лише спроба виправдати власну злочин. А як результат – людина, котра заплатила всі податки відчуває себе ідіотом. Тому що зробив все по закону, поводився як добропорядний громадянин. І це коштувало йому дуже дорого,"– сказав Сергій Фурс.

Як сказав фінансовий експерт, все повинно бути навпаки. Якщо людина обманює – розплачується за це. Обман повинен коштувати дорого, а чесне життя повинно бути простим. Таку форму взаємодії в суспільстві повинна стимулювати держава.

Відео повного випуску відеоблогу Сергій Фурса "Фінансова грамотність" за 21 червня 2018.