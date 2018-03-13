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Експерт розповів, за яких умов можуть судити депутата з "Опоблоку", який виїхав з України

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Верховна Рада розгляне питання про зняття недоторканності з екс-глави
Верховна Рада розгляне питання про зняття недоторканності з екс-глави "Нафтогазу" / Укрінформ

Проти депутата Бакуліна у справі "вишок Бойка", вочевидь, є серйозні докази. Але якщо він перебуває в Ізраїлі і має громадянство цієї держави, то Ізраїль його ніколи не видасть Україні. Довести ж провину екс-міністра енергетики Юрія Бойка дуже складно.

Про це сайту "24" повідомив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

На жаль, згідно законодавства України, якщо проти народного депутата є підозра і з нього хочуть зняти недоторканність, то в нього є купа часу, щоб виїхати з країни. Поки парламент не скасував його імунітет, щоб прокуратура чи НАБУ могли проводити слідчі дії, жоден державний орган не може його зупинити,
– розповідає Леонов.

Як нагадує політолог, Україна досі живе за Кримінально-процесуальним кодексом, який був ухвалений при Януковичу, і який дає "зелену" дорогу корупціонерам.

"Всі ці гучні речі, коли високопоставлених корупціонерів беруть на поруки або відпускають під смішні застави – це все нинішній КПК. Давно лунали заклики змінити КПК, щоб тим, кого звинувачують у нанесенні шкоді державі на сотні мільйонів гривень, заборонити можливість відпускати. Та досі навіть немає відповідного законопроекту", – зауважує Леонов.

За його словами, принаймні, було б добре, щоб були внесені зміни в законодавство щодо обмеження підозрюваному депутату можливості виїзду за кордон, поки Верховна Рада не розглянула питання про зняття імунітету.

Щодо звинувачень екс-міністра часів Януковича Юрія Бойка в корупційних схемах із закупкою вишок для видобутку нафти, то, говорить політолог, є проблеми суто слідчого характеру. Зокрема, чи є підписи самого Бойка під угодами. Зрозуміло, зауважує він, що гроші від цієї корупційної угоди розподілялися і на сім’ю Януковича, але довести причетність Бойка складно. Тільки у випадку, якщо хтось із учасників схеми дасть проти нього свідчення.

Експерт зазначає: безпосередньо законодавство порушували працівники нижчих ланок. Бойко – чиновник з великим досвідом. Була навіть інформація, що при Янукович і високопоставлені чиновники ставили підписи олівцем. Тому важко довести склад злочину.

Головний критерій оцінки дій ГПУ і НАБУ – суд і вирок. Зараз є можливість заочного засудження. Тому судові процеси за умови важливих доказів можна запустити і при відсутності підозрюваного. Зокрема, Бакуліна. І це був би ще один з доказів корупційних злочинів Януковича,
– наголошує Олександр Леонов.

Нагадаємо, 12 березня Регламентний комітет парламенту визнав законними подання ГПУ щодо притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності, його затримання та арешту. За словами генпрокурора Юрія Луценка Бакулін переховується за кордоном.

Хто такий Євген Бакулін? Уродженець Росії, народний депутат VIII скликання, входить до складу фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді. У 2007 році, а також із 2010 до 2014 року Євген Бакулін був головою правління НАК "Нафтогаз України". Його підозрюють у причетності до закупівлі так званих "вишок Бойка" – справа про закупівлю за завищеною ціною вишок для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі, до якої нібито причетний співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ГПУ Юрій Луценко Євген Бакулін Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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