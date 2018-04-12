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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Експерт спрогнозував, чи дійде до глобального протистояння США та союзників з РФ

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Експерт Валентин Гладких
Експерт Валентин Гладких / Фото з вільних джерел

Експерт громадської організації "Слово і Діло" Валентин Гладких дав прогноз, чи зможе протистояння з Росією перерости у щось глобальне.

Про це він зазначив у прямому ефірі 24 Каналу.

Він переконаний, що Росія відверто зловживає своєю спроможністю сіяти хаос.

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"Вони мають технології виробництва цієї зброї (хімічної зброї – 24). Відповідно, вони навіть можуть своїми руками нічого не робити просто створювати такі ситуації, коли ці технології можуть потрапляти до тих організацій, які будуть сіяти цей хаос далі", – прокоментував Валентин Гладких.

Експерт зазначив, що міняються лише інструменти, за допомогою якої ведуться війни.

Тому сподіватися на те, що там дійде до якогось глобального протистояння з Російською Федерацією, не думаю, що до цього дійде. Я думаю, що знайдуть інші способи, як цього досягнути,
– спрогнозував експерт.

За його переконаннями, якщо і буде, то це буде вже четверта світова війна.

"Насправді третя світова війна закінчилася розпадом Радянського Союзу, вона точилася з використання різних видів озброєнь. Відтак, можемо говорити про четверту світову війну", – переконаний він.

8 квітня щонайменше 70 людей загинули внаслідок хімічної атаки у Сирії. Дональд Трамп заявив, що за атакою стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку і реакція США з цього приводу не забариться.

11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що у Міноборони США готові до "військового сценарію" розгортання подій в Сирії – чекають лише на наказ Трампа.

Теги: Новини України Новини Росії Війна у Сирії Новини США
Джерело: 24 Канал
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