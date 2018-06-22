Експерт: У призначенні Жебрівського немає сенсації, тут спрацював чинник довіри з боку Порошенка

У програмі "Pro новини" за 22 червня – політолог Володимир Фесенко зазначив, що Павло Жебрівський працював у Генпрокуратурі, тому він має досвід боротьби з корупцією. Експерт також ввважає, що Жебрівський міг стати не просто аудитором НАБУ, а й генрокурором або навіть керівником САП.

Також у випуску: В українського політв'язня Олега Сенцова через голодування проблеми з нирками та серцем. Президент України Петро Порошенко має офіційні та неофіційні сторінки в соціальних мережах. Мін'юст подав звернення європейського суду з прав людини щодо Олега Сенцова. Україна розширила санкції проти російських компаній. Президент України представив очільника військово-цивільної адміністрації, ним став генерал СБУ Олександр Куць. Гості програми – член управління Ради зовнішньої політики "Українська призма" Анна Шелест та політолог Володимир Фесенко.