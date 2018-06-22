Експерт: У призначенні Жебрівського немає сенсації, тут спрацював чинник довіри з боку Порошенка

Експерт: У призначенні Жебрівського немає сенсації, тут спрацював чинник довіри з боку ПорошенкаPro новини 45 Читать новость на русском
У програмі "Pro новини" за 22 червня – політолог Володимир Фесенко зазначив, що Павло Жебрівський працював у Генпрокуратурі, тому він має досвід боротьби з корупцією. Експерт також ввважає, що Жебрівський міг стати не просто аудитором НАБУ, а й генрокурором або навіть керівником САП.
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Гості програми – член управління Ради зовнішньої політики "Українська призма" Анна Шелест та політолог Володимир Фесенко.