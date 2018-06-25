Експерт вказав на суттєвий ризик нового закону про валюту

Прийняття закону про валюту робить українське валютне законодавство більш прогресивним та підвищує самостійність Національного банку.

Про це в інтерв’ю "Громадському радіо" розповів директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Він пояснив, що Нацбанк стане більш самостійним у прийнятті рішень і зможе більш оперативно реагувати на виклики часу.

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Проте в той же час, за словами експерта, зростає концентрація ризиків вже в самій діяльності Національного банку.

У нас в одному місці суміщений центр нагляду за банківською діяльністю (інфляційний центр) і регулятор валютного ринку. Тобто, в одному місці приймаються не завжди прозорі рішення,

– розповів Амелін.

За його словами, можливість подолати ризики була, але вона вимагає складних змін.

"Ідеальна для України модель – поділ функцій Національного банку. Одна організація відповідає за нагляд, регулювання банківської системи, інша – відповідає за монетарне регулювання і інфляційне таргетування. Тоді не було б концентрації ризику і була б якась політика, що дозволяє знизити ризики", – пояснив експерт.

Він відзначив, що головна проблема в тому, що Нацбанк повинен бути незалежною інституцією.

А у нас і Нацбанк, і глава НБУ, як правило, дуже лояльні до президента. По суті – довірена особа президента. Нацбанк же в свою чергу впливає на розвиток економіки,

– пояснив Амелін.