08:30
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
  • четвер
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки

Експерт вказав на суттєвий ризик нового закону про валюту

1479 Читать новость на русском
Нацбанк отримає ширші повноваження
Нацбанк отримає ширші повноваження / biz.censor.net.ua

Прийняття закону про валюту робить українське валютне законодавство більш прогресивним та підвищує самостійність Національного банку.

Про це в інтерв’ю "Громадському радіо" розповів директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Він пояснив, що Нацбанк стане більш самостійним у прийнятті рішень і зможе більш оперативно реагувати на виклики часу.

Читайте також: Верховна Рада ухвалила закон "Про валюту"

Проте в той же час, за словами експерта, зростає концентрація ризиків вже в самій діяльності Національного банку.

У нас в одному місці суміщений центр нагляду за банківською діяльністю (інфляційний центр) і регулятор валютного ринку. Тобто, в одному місці приймаються не завжди прозорі рішення,
– розповів Амелін.

За його словами, можливість подолати ризики була, але вона вимагає складних змін.

"Ідеальна для України модель – поділ функцій Національного банку. Одна організація відповідає за нагляд, регулювання банківської системи, інша – відповідає за монетарне регулювання і інфляційне таргетування. Тоді не було б концентрації ризику і була б якась політика, що дозволяє знизити ризики", – пояснив експерт.

Він відзначив, що головна проблема в тому, що Нацбанк повинен бути незалежною інституцією.

А у нас і Нацбанк, і глава НБУ, як правило, дуже лояльні до президента. По суті – довірена особа президента. Нацбанк же в свою чергу впливає на розвиток економіки,
– пояснив Амелін.

Теги: НБУ Валюта Законопроект
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
24 червня, 22:00 Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1207
Найсмішніші меми тижня: Порошенко відкрив знак та похолодання в Україні
24 червня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: Порошенко відкрив знак та похолодання в Україні
2325
Жахливий потоп у Тернополі та моторошні деталі розстрілу в кафе Києва – топ-5 відео тижня
24 червня, 19:30 Жахливий потоп у Тернополі та моторошні деталі розстрілу в кафе Києва – топ-5 відео тижня
1861
Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
24 червня, 19:01 Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
Блог Медіа 6822
Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
24 червня, 16:00 Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
Блог Медіа 1386
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук