Експерт з етикету розгледів неймовірну схожість у поведінці Меган Маркл і принцеси Діани

Колишній королівський дворецький та британський експерт з етикету Грант Гарольд розповів про схожість у поведінці нареченої принца Гаррі Меган Маркл і покійної принцеси Діани, матері принца Гаррі.

Про це повідомляють на Enews.

Незважаючи на те, що повноправним членом королівської родини Меган Маркл стане лише 19 травня 2018 року, в день її весілля з принцом Гаррі, вона вже впевнено зачаровує всіх прихильників монаршої сім’ї.

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Так, Грант Гарольд в інтерв’ю для видання зазначив, що під час недавньої поїздки в Бірмінгем у Міжнародний жіночий день 8 березня Меган дозволила собі обійняти кількох школярів. Така поведінка у Маркл спостерігалась неодноразово, що часто викликає як захоплення британців, так і не осуд зі сторони королівської родини, тому що такі вчинки вважаються не зовсім типовими для монархів.



Меган Маркл спілкується з школярами

Але такі ж манери та жести виявляла більше принцеса Діана більше 30 років тому, яка не лише була членкинею багатьох благодійних організацій, а й завжди прихильно ставилась до простих людей.

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Принцеса Діана обіймає дітей

В той же час Гарольд зазначив, що, незважаючи на тепле спілкування з людьми, Меган тепер доведеться відмовитися від деяких речей. До прикладу, колишня актриса більше не повинна буде роздавати автографи, а також робити селфі з шанувальниками.

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Їй доведеться ретельно стежити за тим, що вона говорить і як вона це робить. Меган потрібно буде контролювати кожен свій крок - що вона робить, як їсть, як тримає свою чашку, як одягається. Їй потрібно буде пристосуватися до дуже багатьох речей,

– додав екс-дворецький королівської сім’ї.



Меган Маркл і принцеса Діана обіймають дітей

Гарольд підсумував, що хоч і Кейт Міддлтон (дружині принца Вільяма) довелось легше, тому що вона зростала в Англії та знала місцеві традицій, Меган Маркл же виховувалася в іншій країні і зовсім іншій культурі. Але він сподівається, що у чарівної Меган все вийде.

"Але що дуже здорово – це те, що у Меган є чудова порадниця (Кейт Міддлтон – "24"), яка зможе дати їй багато порад і багато чому навчити", – зауважив чоловік.