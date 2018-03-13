21:13
13 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
0°C
3°C 0°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    4°C -4°C
  • п'ятниця
    2°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, 12 березня
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, 12 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН

Експерт з етикету розгледів неймовірну схожість у поведінці Меган Маркл і принцеси Діани

4884 Читать новость на русском
Меган Маркл і принцеса Діана
Меган Маркл і принцеса Діана / www.spletnik.ru

Колишній королівський дворецький та британський експерт з етикету Грант Гарольд розповів про схожість у поведінці нареченої принца Гаррі Меган Маркл і покійної принцеси Діани, матері принца Гаррі.

Про це повідомляють на Enews.

Незважаючи на те, що повноправним членом королівської родини Меган Маркл стане лише 19 травня 2018 року, в день її весілля з принцом Гаррі, вона вже впевнено зачаровує всіх прихильників монаршої сім’ї.

Читайте також: Меган Маркл та Єлизавета II вперше разом з'явилися на публіці: яскраві фото

Так, Грант Гарольд в інтерв’ю для видання зазначив, що під час недавньої поїздки в Бірмінгем у Міжнародний жіночий день 8 березня Меган дозволила собі обійняти кількох школярів. Така поведінка у Маркл спостерігалась неодноразово, що часто викликає як захоплення британців, так і не осуд зі сторони королівської родини, тому що такі вчинки вважаються не зовсім типовими для монархів.


Меган Маркл спілкується з школярами

Але такі ж манери та жести виявляла більше принцеса Діана більше 30 років тому, яка не лише була членкинею багатьох благодійних організацій, а й завжди прихильно ставилась до простих людей.

Читайте також: Меган Маркл назвали найкрасивішою у королівській родині


Принцеса Діана обіймає дітей

В той же час Гарольд зазначив, що, незважаючи на тепле спілкування з людьми, Меган тепер доведеться відмовитися від деяких речей. До прикладу, колишня актриса більше не повинна буде роздавати автографи, а також робити селфі з шанувальниками.

Читайте також: Після зміни конфесії на руці Меган Маркл помітили підвіску з діамантовим хрестом: фото

Їй доведеться ретельно стежити за тим, що вона говорить і як вона це робить. Меган потрібно буде контролювати кожен свій крок - що вона робить, як їсть, як тримає свою чашку, як одягається. Їй потрібно буде пристосуватися до дуже багатьох речей,
– додав екс-дворецький королівської сім’ї.


Меган Маркл і принцеса Діана обіймають дітей

Гарольд підсумував, що хоч і Кейт Міддлтон (дружині принца Вільяма) довелось легше, тому що вона зростала в Англії та знала місцеві традицій, Меган Маркл же виховувалася в іншій країні і зовсім іншій культурі. Але він сподівається, що у чарівної Меган все вийде.

"Але що дуже здорово – це те, що у Меган є чудова порадниця (Кейт Міддлтон – "24"), яка зможе дати їй багато порад і багато чому навчити", – зауважив чоловік.

Теги: Великобританія LifeStyle Психологія Королівська сім'я Новини культури Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 13 березня: долар та євро ще більше впали
сьогодні, 20:22 Готівковий курс валют 13 березня: долар та євро ще більше впали
693
Рома – Шахтар: анонс матчу 1/8 Ліги чемпіонів
сьогодні, 17:36 Рома – Шахтар: анонс матчу 1/8 Ліги чемпіонів
Ігор Саджениця 654
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук