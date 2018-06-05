Експерти довели, що створення фотографій негативно впливає на пам'ять

Дослідники із Каліфорнійського університету запевняють, що зйомка різноманітних подій та об'єктів на камеру негативно впливає на пам'ять про них. У ході численних експериментів, науковцям вдалося довести, що людина гірше запам’ятовує щось, якщо вона це сфотографувала.

Про це повідомляє The Next Web.

Читайте також: Пристрої на базі Android отримають більш безпечний метод розблокування

Результати Джулії Соареш і Бенджаміна Шторма з Каліфорнійського університету повністю зійшлися з дослідженням Лінди Хенкель, яка виявила, що люди гірше пам'ятають картини в музеї, якщо вони їх фотографували. Вони ніяк не могли пояснити цей феномен, тому звернулися до досліджень в області транзакційної пам'яті – теорії про те, що давні партнери або друзі можуть мимоволі ділити між собою спогади про різні речі або події. Іншими словами, людина гірше запам'ятовує щось, якщо знає, що хтось теж володіє цією інформацією – спогади буквально поділяються на частини між усіма учасниками.

На думку дослідників, при фотографуванні людський мозок на підсвідомому рівні розуміє, що ця інформація вже відображена камерою, тому не потрібно докладати зусиль для її запам'ятовування. Отже, людині складніше потім згадати подробиці про подію або об'єкт.



Створення фотографій на смартфон погіршує пам'ять

Джулія Соареш і Бенджамін Шторм провели експеримент, в рамках якого люди були розділені на дві групи: одна використовувала додаток для обміну фотографіями Snapchat, який видаляв знімки через 24 години, а друга – вручну видаляла зроблені фотографії після їх зйомки. В результаті представники обох груп однаково погано запам'ятали потрібну інформацію; не допомогло навіть усвідомлення того, що вони не зможуть потім переглянути зроблені фото.

Читайте також: Samsung Galaxy S10 може отримати популярну деталь

Дослідники поки не розуміють, чому саме люди не запам'ятовують сфотографовану інформацію, навіть якщо знають, що знімки будуть видалені.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.