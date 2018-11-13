Експерти назвали ключові теми майбутніх виборів, серед них – війна і ціна на газ

У регіонах же політичні сили зароблятимуть бали на проблемах, які є болючими для певної громади, зазначають дослідники.

Офіційно передвиборна кампанія в Україні ще не стартувала, втім основні її тенденції вже намітилися, відзначають політичні експерти, повідомляє "5 канал".

"Це війна – нацбезпека і оборона, це корупція, і це блок соціальних питань. Ну безумовно, ще важливою буде тема зовнішньополітичного вектора розвитку України. Це теж можна віднести до блоку питань, пов'язаних з національною безпекою", – повідомив політичний експерт Михайло Бесараб.

Також, серед тем, які використовують політики – тарифи і ціна на газ.

У регіонах же політичні сили зароблятимуть бали на проблемах, які є болючими для певної громади. На південному сході це, зокрема, екологічна тематика. У Кривому Розі та Маріуполі активізувалися еко-протести за участю окремих політичних сил.

"Екологічні проблеми не можна вирішити швидко. Тут потрібні інвестиції. Серйозні і технологічні і політичні рішення. І як правило, як мінімум кілька років потрібно для того, щоб почати реалізовувати екологічні програми. Тому обіцянки швидко вирішити цю проблему – їх можна зробити, але неможливо швидко реалізувати", – пояснив глава центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.