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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Експерти назвали ключові теми майбутніх виборів, серед них – війна і ціна на газ

      56 Читать новость на русском
      Газ
      Газ / izvestia.kiev.ua

      У регіонах же політичні сили зароблятимуть бали на проблемах, які є болючими для певної громади, зазначають дослідники.

      Офіційно передвиборна кампанія в Україні ще не стартувала, втім основні її тенденції вже намітилися, відзначають політичні експерти, повідомляє "5 канал".

      "Це війна – нацбезпека і оборона, це корупція, і це блок соціальних питань. Ну безумовно, ще важливою буде тема зовнішньополітичного вектора розвитку України. Це теж можна віднести до блоку питань, пов'язаних з національною безпекою", – повідомив політичний експерт Михайло Бесараб.

      Також, серед тем, які використовують політики – тарифи і ціна на газ.

      У регіонах же політичні сили зароблятимуть бали на проблемах, які є болючими для певної громади. На південному сході це, зокрема, екологічна тематика. У Кривому Розі та Маріуполі активізувалися еко-протести за участю окремих політичних сил.

      "Екологічні проблеми не можна вирішити швидко. Тут потрібні інвестиції. Серйозні і технологічні і політичні рішення. І як правило, як мінімум кілька років потрібно для того, щоб почати реалізовувати екологічні програми. Тому обіцянки швидко вирішити цю проблему – їх можна зробити, але неможливо швидко реалізувати", – пояснив глава центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Теги: Новини політики Тарифи на газ Екологія
      Джерело: 24 Канал
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