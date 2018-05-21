Експерти назвали модний принт наступного сезону

Протягом кількох сезонів у моді переважав білий колір, однак вже восени його замінить тваринний принт.

Директор сайту Net-a-Porter Ліза Айкен виявила, що на порталі активно розкуповують аксесуари з принтом тварин з колекцій осінь-зима 2018.

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Тваринний принт – це не тільки леопард, у тренді зебри, гепарди та тигри. Прикраси з таким забарвленням є ключовим трендом для наступного сезону, зазначають експерти сайту Who What Wear.

Якщо ви неготові носити одразу кілька предметів з таким принтом, то використовуйте лише туфлі або сумочку, які оживлять наряд. Леопардові аксесуари також можуть заслуговувати на увагу, оскільки вони пасують практично до будь-якого образу.

Як носити леопардовий принт: модні варіанти у фото