Експерти назвали найкрасивіших людей планети

Експерти TC Candler оприлюднили щорічний рейтинг найкрасивіших людей світу в 2017 році.

Рейтинги 100 Most Beautiful Faces і 100 Most Handsome Faces публікують щорічно, починаючи з 1990 року.

Так, найкрасивішою жінкою світу в 2017 році назвали актрису, модель і співачку Ліза Соберано.

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Ліза Соберано:

Допис, поширений Liza Soberano (@lizasoberano) 4 Гру 2017 р. о 1:16 PST

Друге місце посіла модель і актриса Тілан Блондо.

Тілан Блондо:

Допис, поширений Thylane (@thylaneblondeau) 1 Гру 2017 р. о 1:04 PST

На третій сходинці – співачка і танцівниця Tzuyu (Чоу Тсу-ю).

Чоу Тсу-ю:

Допис, поширений TZUYU CHOU 周子瑜 (@tzuyutwice) 6 Гру 2017 р. о 11:28 PST

Також до Топ-10 потрапили актриси Сара Гадон (Космополіс), Голшіфт Фарахані (Патерсон) і модель Джордан Данн.

Дивіться відео "Найкрасивіші люди світу 2017":

Серед чоловіків найпривабливішим став південнокорейський співак і танцюрист Кім Тхе Хена (також відомий як V).

Кім Тхе Хена:

Допис, поширений Kim Taehyung《V》 (@taehyung__bts) 18 Лис 2017 р. о 8:09 PST

На другій позиції – американський актор Джейсон Момоа, а на третій – актор Армі Хаммер.

Джейсон Момоа:

Допис, поширений Jason Momoa (@prideofgypsies) 26 Жов 2017 р. о 2:18 PDT

Армі Хаммер:

Допис, поширений Armie Hammer (@armiehammer) 13 Вер 2017 р. о 10:13 PDT

До Топ-10 потрапили актори Стенлі Вебер, британський актор і музикант Ідріс Ельба й італійський актор, модель і блогер Мар'яно Ді Вайо.

Дивіться відео "Найкрасивіші люди світу 2017":