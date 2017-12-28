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Експерти назвали найкрасивіших людей планети

21:03, 28 грудня 6130 Читать новость на русском
Найкрасивіші жінки 2017
Найкрасивіші жінки 2017

Експерти TC Candler оприлюднили щорічний рейтинг найкрасивіших людей світу в 2017 році.

Рейтинги 100 Most Beautiful Faces і 100 Most Handsome Faces публікують щорічно, починаючи з 1990 року.

Так, найкрасивішою жінкою світу в 2017 році назвали актрису, модель і співачку Ліза Соберано.

Читайте також: Названо найкращих моделей 2017 року

Ліза Соберано:

Друге місце посіла модель і актриса Тілан Блондо.

Тілан Блондо:

На третій сходинці – співачка і танцівниця Tzuyu (Чоу Тсу-ю).

Чоу Тсу-ю:

Також до Топ-10 потрапили актриси Сара Гадон (Космополіс), Голшіфт Фарахані (Патерсон) і модель Джордан Данн.

Дивіться відео "Найкрасивіші люди світу 2017":

Серед чоловіків найпривабливішим став південнокорейський співак і танцюрист Кім Тхе Хена (також відомий як V).

Кім Тхе Хена:

На другій позиції – американський актор Джейсон Момоа, а на третій – актор Армі Хаммер.

Джейсон Момоа:

Армі Хаммер:

До Топ-10 потрапили актори Стенлі Вебер, британський актор і музикант Ідріс Ельба й італійський актор, модель і блогер Мар'яно Ді Вайо.

Дивіться відео "Найкрасивіші люди світу 2017":

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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