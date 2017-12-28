Експерти назвали найкрасивіших людей планети
Експерти TC Candler оприлюднили щорічний рейтинг найкрасивіших людей світу в 2017 році.
Рейтинги 100 Most Beautiful Faces і 100 Most Handsome Faces публікують щорічно, починаючи з 1990 року.
Так, найкрасивішою жінкою світу в 2017 році назвали актрису, модель і співачку Ліза Соберано.
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Ліза Соберано:
Друге місце посіла модель і актриса Тілан Блондо.
Тілан Блондо:
На третій сходинці – співачка і танцівниця Tzuyu (Чоу Тсу-ю).
Чоу Тсу-ю:
Також до Топ-10 потрапили актриси Сара Гадон (Космополіс), Голшіфт Фарахані (Патерсон) і модель Джордан Данн.
Дивіться відео "Найкрасивіші люди світу 2017":
Серед чоловіків найпривабливішим став південнокорейський співак і танцюрист Кім Тхе Хена (також відомий як V).
Кім Тхе Хена:
На другій позиції – американський актор Джейсон Момоа, а на третій – актор Армі Хаммер.
Джейсон Момоа:
Армі Хаммер:
До Топ-10 потрапили актори Стенлі Вебер, британський актор і музикант Ідріс Ельба й італійський актор, модель і блогер Мар'яно Ді Вайо.
Дивіться відео "Найкрасивіші люди світу 2017":