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Експерти назвали наймодніші кольори наступного сезону

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Яскравий Gen Z yellow стане одним з наймодніших кольорів
Яскравий Gen Z yellow стане одним з наймодніших кольорів / Cultura Colectiva

Колір millenial pink тривалий час закріпив за собою звання найстильнішого. Але попри загальну любов до цього ніжно-рожевого кольору експерти прогнозують, що його скоро замінять інші відтінки.

За оцінками фахівців The New York Times millenial pink замінять чотири інші кольори.

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Safety orange (безпечний помаранчевий)

Як пише видання, цей колір радикальний, привертає увагу та навіть трохи шокуючий. На думку старшого редактора Fashionista, відтінок повна протилежність millenial pink.

Safety orange / The New York Times

Melodramatic purple (мелодраматичний фіолетовий)

Чуттєвий, ніжний веселий і одночасно сумний» відтінок. Колір названий на честь останнього альбому Lorde.

Melodramatic purple / The New York Times

Gen Z yellow (жовтий покоління Z)

Цей термін придумали редактори Man Repeller, щоб описати всі відтінки жовтого відразу, що заполонили соцмережі.

Gen Z yellow / The New York Times

Neo mint (неом’ятний)

Цей колір навіває думки про навколишнє середовище та екологію. За словами директора агентства з прогнозування в області моди і дизайну WGSN Джейн Моннінгтон Бодді, neo mint стане новим millenial pink вже до 2020 року.

Neo mint / The New York Times

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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