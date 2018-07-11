Експерти назвали наймодніші кольори наступного сезону

Колір millenial pink тривалий час закріпив за собою звання найстильнішого. Але попри загальну любов до цього ніжно-рожевого кольору експерти прогнозують, що його скоро замінять інші відтінки.

За оцінками фахівців The New York Times millenial pink замінять чотири інші кольори.

Читайте також: 10 ідеальних літніх суконь, які можна одягнути в офіс

Safety orange (безпечний помаранчевий)

Як пише видання, цей колір радикальний, привертає увагу та навіть трохи шокуючий. На думку старшого редактора Fashionista, відтінок повна протилежність millenial pink.

Safety orange / The New York Times

Melodramatic purple (мелодраматичний фіолетовий)

Чуттєвий, ніжний веселий і одночасно сумний» відтінок. Колір названий на честь останнього альбому Lorde.

Melodramatic purple / The New York Times

Gen Z yellow (жовтий покоління Z)

Цей термін придумали редактори Man Repeller, щоб описати всі відтінки жовтого відразу, що заполонили соцмережі.

Gen Z yellow / The New York Times

Neo mint (неом’ятний)

Цей колір навіває думки про навколишнє середовище та екологію. За словами директора агентства з прогнозування в області моди і дизайну WGSN Джейн Моннінгтон Бодді, neo mint стане новим millenial pink вже до 2020 року.

Neo mint / The New York Times