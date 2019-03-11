Експерти назвали "Селидіввугілля" найгіршим в країні серед держпідприємств
ДП "Селидіввугілля" очолило рейтинг найгірших державних підприємств через падіння видобутку та заборгованість із заробітної плати перед шахтарів.
Про це пише відомий український блогер Кирило Сазонов, передають "Українські новини".
Причиною катастрофічної ситуації з "Селидіввугіллям" він називає неефективний менеджмент керівництва шахт. При цьому відзначає, що у п’ятірці найбільш збиткових і провальних за виробничими показниками підприємств чотири – вугільні об’єднання.
"Безумовний "лідер" "Селидіввугілля" (Донецька область). Держпідприємство. Чистий збиток за рік більше 400 мільйонів. Падіння видобутку за рік – вдвічі. Про борги із зарплати в об'єднанні з новин всі чули... Просто зразок негативу. На другому місці антирейтингу "Мирноградвугілля". Четверте і п'яте – "Первомайськвугілля" і "Лисичанськвугілля". План з видобутку традиційно провалений, із зарплати гірникам – борги. При тому, що вугілля Україні не вистачає і ми купуємо імпортний за валюту. Хоча логічніше було б купувати свій", – пише Сазонов.
"Селидіввугілля" відзначене як найгірше державне підприємство України за всіма показниками Мінекономрозвитку і в рейтингу видання "Деловая столица". Протягом 2018 року об’єднання демонструвало найбільшу заборгованість із виплати зарплати серед усіх підприємств паливно-енергетичного комплексу, що призвело до численних страйків і навіть акцій голодування робітників.
Так, 18 лютого цього року 50 гірників "Шахти 1/3 Новогродівська" вчергове відмовились ставати до роботи через невиплачені борги підприємства по зарплаті. 20 лютого до них приєдналися ще 150 працівників держпідприємства "Селидіввугілля". Страйк тривав 9 діб, після чого шахтарям частково виплатили заборговану заробітну плату. "Питається: як примудряються працювати приватні холдинги з видобутку вугілля з плюсом, а державні з таким мінусом? В чому різниця? Може, різні шахтарі працюють? Або інженери різну освіту отримали? Ні. Різний тільки менеджмент і підхід до розвитку", – зазначив Кирило Сазонов.
Нагадаємо, що НАБУ відкрило кримінальне провадження про можливі розкрадання коштів на тендерах державних підприємств, у тому числі – на ДП "Селидіввугілля". Йдеться про можливе заволодіння коштами при здійсненні закупівель товарів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 22,8 млн грн.