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      Експерти назвали "Селидіввугілля" найгіршим в країні серед держпідприємств

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      "Селидіввугілля"
      "Селидіввугілля" / hromadske.ua

      ДП "Селидіввугілля" очолило рейтинг найгірших державних підприємств через падіння видобутку та заборгованість із заробітної плати перед шахтарів.

      Про це пише відомий український блогер Кирило Сазонов, передають "Українські новини".

      Причиною катастрофічної ситуації з "Селидіввугіллям" він називає неефективний менеджмент керівництва шахт. При цьому відзначає, що у п’ятірці найбільш збиткових і провальних за виробничими показниками підприємств чотири – вугільні об’єднання.

      "Безумовний "лідер" "Селидіввугілля" (Донецька область). Держпідприємство. Чистий збиток за рік більше 400 мільйонів. Падіння видобутку за рік – вдвічі. Про борги із зарплати в об'єднанні з новин всі чули... Просто зразок негативу. На другому місці антирейтингу "Мирноградвугілля". Четверте і п'яте – "Первомайськвугілля" і "Лисичанськвугілля". План з видобутку традиційно провалений, із зарплати гірникам – борги. При тому, що вугілля Україні не вистачає і ми купуємо імпортний за валюту. Хоча логічніше було б купувати свій", – пише Сазонов.

      "Селидіввугілля" відзначене як найгірше державне підприємство України за всіма показниками Мінекономрозвитку і в рейтингу видання "Деловая столица". Протягом 2018 року об’єднання демонструвало найбільшу заборгованість із виплати зарплати серед усіх підприємств паливно-енергетичного комплексу, що призвело до численних страйків і навіть акцій голодування робітників.

      Так, 18 лютого цього року 50 гірників "Шахти 1/3 Новогродівська" вчергове відмовились ставати до роботи через невиплачені борги підприємства по зарплаті. 20 лютого до них приєдналися ще 150 працівників держпідприємства "Селидіввугілля". Страйк тривав 9 діб, після чого шахтарям частково виплатили заборговану заробітну плату. "Питається: як примудряються працювати приватні холдинги з видобутку вугілля з плюсом, а державні з таким мінусом? В чому різниця? Може, різні шахтарі працюють? Або інженери різну освіту отримали? Ні. Різний тільки менеджмент і підхід до розвитку", – зазначив Кирило Сазонов.

      Нагадаємо, що НАБУ відкрило кримінальне провадження про можливі розкрадання коштів на тендерах державних підприємств, у тому числі – на ДП "Селидіввугілля". Йдеться про можливе заволодіння коштами при здійсненні закупівель товарів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 22,8 млн грн.

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      Теги: Вугільна промисловість НАБУ
      Джерело: 24 Канал
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