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Експерти назвали статеву інфекцію, яка може стати супербактерією

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Урогенітальний мікоплазмоз може стати супербактерією
Урогенітальний мікоплазмоз може стати супербактерією / iloveromanceblog.wordpress.com

Майже невідома інфекція, яка передається статевим шляхом, може стати стійкою до антибіотиків супербактерією, якщо її вчасно не виявити й не почати лікування.

Мова йде про урогенітальний мікоплазмоз, який проходить без симптомів, пише Independent.

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Особливо непомітно ця інфекція поводиться в організмі жінки.

Урогенітальний мікоплазмоз можна переплутати з іншими статевими інфекціями, до того ж, ці бактерії виробляють стійкість до деяких антибіотиків.

Така інфекція передається статевим шляхом через незахищений секс. Якщо у чоловіка є інфекція, то основними симптомами є запалення уретри, неприємні виділення з пеніса, біль при сечовипусканні. Мікоплазмоз спричиняє запалення репродуктивних органів, біль, гарячку і часом кровотечу. Якщо захворювання не лікувати, воно може призвести до безпліддя.

Урогенітальний мікоплазмоз може стати супербактерією
Урогенітальний мікоплазмоз може стати супербактерією

Лікарі інформують, що у групі ризику ті люди, які мали понад 4 статевих партнерів. Запобігти передачі цієї інфекції можуть презервативи.

Урогенітальний мікоплазмоз може стати супербактерією
Урогенітальний мікоплазмоз може стати супербактерією

Виявити інфекцію можна, якщо пройти тест на мікоплазмоз, він існує, проте він доступний не в усіх клініках.

До слова, психолог Гарвардського університету Джастін Леміллер провів масштабне дослідження, під час якого визначив найпоширеніші еротичні фантазії чоловіків і жінок.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Інфекція Секс
Джерело: 24 Канал
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