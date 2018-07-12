Експерти назвали статеву інфекцію, яка може стати супербактерією
Майже невідома інфекція, яка передається статевим шляхом, може стати стійкою до антибіотиків супербактерією, якщо її вчасно не виявити й не почати лікування.
Мова йде про урогенітальний мікоплазмоз, який проходить без симптомів, пише Independent.
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Особливо непомітно ця інфекція поводиться в організмі жінки.
Урогенітальний мікоплазмоз можна переплутати з іншими статевими інфекціями, до того ж, ці бактерії виробляють стійкість до деяких антибіотиків.
Така інфекція передається статевим шляхом через незахищений секс. Якщо у чоловіка є інфекція, то основними симптомами є запалення уретри, неприємні виділення з пеніса, біль при сечовипусканні. Мікоплазмоз спричиняє запалення репродуктивних органів, біль, гарячку і часом кровотечу. Якщо захворювання не лікувати, воно може призвести до безпліддя.
Урогенітальний мікоплазмоз може стати супербактерією
Лікарі інформують, що у групі ризику ті люди, які мали понад 4 статевих партнерів. Запобігти передачі цієї інфекції можуть презервативи.
Урогенітальний мікоплазмоз може стати супербактерією
Виявити інфекцію можна, якщо пройти тест на мікоплазмоз, він існує, проте він доступний не в усіх клініках.
До слова, психолог Гарвардського університету Джастін Леміллер провів масштабне дослідження, під час якого визначив найпоширеніші еротичні фантазії чоловіків і жінок.
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