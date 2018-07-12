Експерти назвали статеву інфекцію, яка може стати супербактерією

Майже невідома інфекція, яка передається статевим шляхом, може стати стійкою до антибіотиків супербактерією, якщо її вчасно не виявити й не почати лікування.

Мова йде про урогенітальний мікоплазмоз, який проходить без симптомів, пише Independent.

Читайте також: Як покращити якість сексу за 2 тижні: відповідь медиків

Особливо непомітно ця інфекція поводиться в організмі жінки.

Урогенітальний мікоплазмоз можна переплутати з іншими статевими інфекціями, до того ж, ці бактерії виробляють стійкість до деяких антибіотиків.

Така інфекція передається статевим шляхом через незахищений секс. Якщо у чоловіка є інфекція, то основними симптомами є запалення уретри, неприємні виділення з пеніса, біль при сечовипусканні. Мікоплазмоз спричиняє запалення репродуктивних органів, біль, гарячку і часом кровотечу. Якщо захворювання не лікувати, воно може призвести до безпліддя.



Урогенітальний мікоплазмоз може стати супербактерією

Лікарі інформують, що у групі ризику ті люди, які мали понад 4 статевих партнерів. Запобігти передачі цієї інфекції можуть презервативи.



Урогенітальний мікоплазмоз може стати супербактерією

Виявити інфекцію можна, якщо пройти тест на мікоплазмоз, він існує, проте він доступний не в усіх клініках.

До слова, психолог Гарвардського університету Джастін Леміллер провів масштабне дослідження, під час якого визначив найпоширеніші еротичні фантазії чоловіків і жінок.