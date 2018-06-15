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Експерти назвали вік, коли люди перестають цікавитися новою музикою

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Музика
Музика / Фото з відкритих джерел

Представники музичного програвача Deezer визначили, що цікавість людей до нової музики зникає у віці 30 з половиною років.

Про це повідомляють на Business Insider .

Музичний стрімінговий сервіс провів опитування серед 1000 британців, де дізнався про їхні музичні вподобання. Близько 60% зазначили, що часто слухають одну і ту ж музику, а 25% – скоріше за все не будуть слухати іншу музику, яка виходить за межі їх улюблених жанрів. Причиною цьому є зайнятість на роботі, догляд за дітьми і збентеження від великого вибору.

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"З такою великою кількістю чудової музики, легко відчути себе приголомшеним. Це часто призводить до того, що ми застрягли в "музичному паралічі" на той час, коли нам виповнюється тридцять", – підкреслив Адам Рід, музичний редактор Deezer.

В той час експерти визначили вік, у якому люди найбільш відкриті до сприйняття нової музики – це 24 роки. З опитаних 75% цієї вікової групи заявили, що слухають близько 10 або й більше нових пісень в тиждень, а 64% заявили, що шукають п'ять нових виконавців на місяць. Після цього зацікавлення до музичних новинок повільно спадає.

Теги: LifeStyle Здорове життя Музика дослідження
Джерело: 24 Канал
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