Експерти назвали, які топи наймодніші: фото

Фахівці з модної індустрії визначили ключовий тренд другої половини літа – це вікторіанські топи з рукавами-ліхтариками. Такі фасони прийшли на зміну чітким строгим лініям та мінімалізму.

Експерти рекомендують додати у гардероб топи з об'ємними плечима-ліхтариками, які стануть вдалим варіантом як повсякденного образу, так і вечірнього, пише Harper's Bazaar.

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Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 31 Тра 2018 р. о 11:00 PDT

Крім того, об'ємні рукави збережуть свою актуальність і в наступному сезоні. Стилісти прогнозують популярність сорочок та светрів з рукавами-ліхтариками, а також верхнього одягу.

Загалом, на думку експертів, стримана романтичність і елегантність знову повернулися в моду, витіснивши витіснили грубі футуристичні форми.

Допис, поширений Hannah Strafford-taylor (@hannahstraffordtaylor) 22 Чер 2018 р. о 10:58 PDT

Допис, поширений OLIVIA ROSE THE LABEL (@oliviarosethelabel) 11 Лип 2018 р. о 6:42 PDT

Допис, поширений Ellie (@slipintostyle) 7 Лип 2018 р. о 9:00 PDT

Допис, поширений Lucy Williams | Fashion Me Now (@lucywilliams02) 21 Лип 2018 р. о 9:15 PDT

Допис, поширений Lotte Williams (@asos_lotte) 22 Лип 2018 р. о 2:23 PDT

Допис, поширений Alexa (@alexachung) 8 Тра 2018 р. о 12:48 PDT