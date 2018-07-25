Експерти назвали, які топи наймодніші: фото
Фахівці з модної індустрії визначили ключовий тренд другої половини літа – це вікторіанські топи з рукавами-ліхтариками. Такі фасони прийшли на зміну чітким строгим лініям та мінімалізму.
Експерти рекомендують додати у гардероб топи з об'ємними плечима-ліхтариками, які стануть вдалим варіантом як повсякденного образу, так і вечірнього, пише Harper's Bazaar.
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Крім того, об'ємні рукави збережуть свою актуальність і в наступному сезоні. Стилісти прогнозують популярність сорочок та светрів з рукавами-ліхтариками, а також верхнього одягу.
Загалом, на думку експертів, стримана романтичність і елегантність знову повернулися в моду, витіснивши витіснили грубі футуристичні форми.
Джерело: 24 Канал
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