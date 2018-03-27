Експерти назвали, які сорти віскі є найкращими
Престижне британське видання про віскі Whisky Magazine анонсувало переможців премії World Whiskeys Awards 2018, визначивши, які сорти віскі є найкращими.
Переможців оголосили під час урочистої вечері в Лондоні, де зібралися найбільші виробники віскі, пише видання Forbes.
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Найкращі сорти віскі 2018 року
Найкраще пшеничне віскі – Bainbridge Battle Point Two Islands Islay Cask.
Найкраще кукурудзяне віскі – Balcone's True Blue 100.
Кращий житній віскі – 291 Colorado Rye Aspen Stave Finish.
Найкраще зернове віскі – Bain's Cape Mountain Whisky.
Найкращий бурбон – 1792 Full Proof Kentucky Straight Bourbon.
Найкраще купажіроване лімітоване віскі – Ichiro's Malt & Grain Limited Edition.
Найкраще купажіроване віскі – Johnnie Walker Gold Reserve.
Найкраще односолодове віскі, розлите з однієї бочки – Sullivan's Cove American Oak Single Cask.