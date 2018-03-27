Експерти назвали, які сорти віскі є найкращими

Престижне британське видання про віскі Whisky Magazine анонсувало переможців премії World Whiskeys Awards 2018, визначивши, які сорти віскі є найкращими.

Переможців оголосили під час урочистої вечері в Лондоні, де зібралися найбільші виробники віскі, пише видання Forbes. Читайте також: Які напої допоможуть побороти похмілля Найкращі сорти віскі 2018 року Найкраще пшеничне віскі – Bainbridge Battle Point Two Islands Islay Cask.

Найкраще кукурудзяне віскі – Balcone's True Blue 100.

Кращий житній віскі – 291 Colorado Rye Aspen Stave Finish.

Найкраще зернове віскі – Bain's Cape Mountain Whisky.

Найкращий бурбон – 1792 Full Proof Kentucky Straight Bourbon.

Найкраще купажіроване лімітоване віскі – Ichiro's Malt & Grain Limited Edition.

Найкраще купажіроване віскі – Johnnie Walker Gold Reserve.

Найкраще односолодове віскі, розлите з однієї бочки – Sullivan's Cove American Oak Single Cask.