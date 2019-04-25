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      Експерти не відшукали, куди пішли мільярди гривень екоподатку, систему треба міняти, – нардеп

      27 Читать новость на русском
      Гроші
      Гроші / likkasa.com.ua

      Тільки чверть коштів, отриманих державою від екологічного податку можуть спрямовуватись на екологічні заходи.

      Решта 75% грошей йдуть у невідомому напрямку. Про це заявила народний депутат Валерія Заружко в ефірі телеканалу "112 Україна".

      За словами Заружко, держава збирає величезний податок (екологічний податок – Ред.), який обчислюється мільярдами гривень, і який покликаний покращувати екологію, однак потрапляючи в державний бюджет дані кошти розмиваються, заявила Заружко:

      "В 2017 році це були 4 мільярди гривень, що надійшли в державний бюджет. Вони не йдуть в якийсь фонд, вони не мають цільового призначення, вони йдуть у державний бюджет. І держава використовує ці гроші на свій розсуд. Але ми взяли статистичні дані і подивилися, куди пішли ці гроші? Більшість грошей ми не знайшли, знайшли тільки десь близько 25%, які були спрямовані дійсно на якісь еко-заходу. Куди поділися інші гроші – ми не розуміємо".

      За словами Заружко, в парламентському комітеті вже обговорюється законопроект, покликаний змінити ситуацію. В першу чергу новий закон передбачає створення спеціального фонду, в який будуть відправлятися засоби екологічного податку. Метою закону є забезпечення надходження коштів від даного податку виключно на екологічні цілі.

      "Ми хочемо, щоб ці гроші, по-перше, були направлені в спеціальний цільовий фонд. Щоб ці гроші використовувалися виключно на екологію. І щоб було прозоре та відповідальне ставлення до екологічного податку. Тому що сьогодні ми бачимо, що навіть незважаючи на те, що зростає екологічний податок, екологічна ситуація в країні погіршується", заявила Заружко.

      Згідно з проектом закону, підприємства-забруднювачі інвестують власні кошти в масштабні екологічні програми, при цьому вони звільняються від сплати 70% від суми екологічного податку. Така практика, за даними Заружко, забезпечить реалізацію екологічних проектів, а також виключить нецільове витрачання коштів.

      Визначати доцільність реалізації проектів за словами депутата буде Міністерство екології за допомогою процедури Оцінки впливу на навколишнє середовище. "Це такий механізм, який всім зрозумілий і прозорий", – заявила депутат.

      blog_ava
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      Теги: Гроші Екологія Податки
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