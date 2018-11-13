Експерти не вірять в перемогу збірної України над Словаччиною: прогноз букмекерів

У заключному матчі групового етапу Ліги націй у збірної України вже не буде турнірних завдань. Підопічні Андрія Шевченка достроково гарантували собі перше місце в групі і путівку в Лігу А на наступний сезон. Також наша команда отримала шанс поборотися за додаткове місце у фінальній частині Євро-2020, якщо не вдасться пробитися туди за підсумками відбору.

Напередодні матчу, аналітики Parimatch дають більше шансів на перемогу Словаччини, 39% проти 30% – для України (31% – на нічию). Що ж стосується статистики, то в попередніх очних офіційних матчах команди здобули по одній перемозі з однаковим рахунком (1:0) і ще одну гру звели внічию (0:0). Ймовірно, і зараз не варто чекати великої кількості голів: всього 37% на те, що їх буде більше двох в матчі.

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Проти Словаччини Андрій Шевченко може дозволити собі включити до складу тих, хто проводив на полі менше ігрового часу або взагалі вперше отримав запрошення в Національну збірну. Дебютний виклик отримали Мар'ян Швед, Андрій Борячук та Віталій Миколенко. Кандидати в основний склад зможуть проявити себе перед стартом кваліфікації чемпіонату Європи 2020. Це особливо актуально, якщо враховувати, наприклад, травму Андрія Ярмоленка, який випав мінімум на півроку.

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Підтверджує ці слова і головний тренер збірної України.

Ми спеціально підбирали склад, робили акцент на молодих футболістах. Багато з них були викликані до національної команди, ми бачимо їхню перспективу. Дехто отримав аванс. Багато хто добре зарекомендував себе в чемпіонаті країни. Коли ще їм буде наданий такий шанс – себе показати. Закінчується рік, турнірні завдання ми вже вирішили. Ми йдемо на певні ризики, даючи шанс молоді, адже в них немає досвіду гри на такому рівні. Будемо давати можливість по максимуму розкрити свій талант у цих іграх,

– заявив Андрій Шевченко.

У словаків залишаються серйозні завдання в цьому розіграші Ліги націй. Їм необхідно зберегти прописку в Лізі В. І "соколам", окрім матчу зі збірною України, ще належить зустрітися з Чехією, яка випереджає Словаччину на три очки.

До речі, за оцінками transfermarkt, Андрій Ярмоленко залишається найдорожчим футболістом збірної України (20 мільйонів євро), але за його відсутності з викликаних гравців перше місце займає Олександр Зінченко з "Манчестер Сіті" (15 мільйонів євро). У словаків найдорожчий футболіст – представник "Інтернаціонале" Мілан Шкріньяр – 50 мільйонів євро.