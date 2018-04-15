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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Усі експерти ОЗХЗ отримали візи у Дамаск

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Усі експерти ОЗХЗ отримали візи у Сирію
Усі експерти ОЗХЗ отримали візи у Сирію / Фото з відкритих джерел

Усі експерти із Організація із заборони хімзброї отримали візи для в'їзду у Сирію для перевірки інформації застосування військами Басада хімічної зброї.

Про це повідомляє "Интерфакс"

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Проблем не повинно бути із видачею віз експертам ОЗХЗ, їх видали навіть тим представникам ОЗХЗ, які відомі своєю антисирійською заангажованістю,
– йдеться у повідомлення сирійського представника.

Джерело додає, що чутки стосовно проблем з візами – це брехня.

Напередодні офіційний представник Пентагону Дана Уайт заявила, що США вирішили завдати удару по Сирії, не чекаючи результатів експертизи ОЗХЗ щодо хіматаки у Сирії, через те, що сирійська влада країни блокувала доступ експертів ОЗХЗ до Східної Гути.

Крім того, Департамент США написав y Twitter про те, що немає сумніву, що щодо схеми хімічної зброї режиму Ассада. "Ще з 2014 року ОЗХЗ призначила відповідальність Асаду за атаки із зарину та хлору".

Мовиться, що постпред Сирії при ООН Башар Джаафарі повідомив, що місія ОЗХЗ зі встановлення фактів проведе зустріч у Дамаску з представниками сирійської влади.

Зазначимо, що ОЗХЗ 10 квітня прийняла рішення направити до Сирії групу експертів для розслідування можливого застосування хімічної зброї в місті Дума. У суботу, 14 квітня, вони повинні були прибути на місце і почати роботу, однак щодо цього виникли сумніви після удару по Сирії з боку США, Великобританії і Франції.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Башар Асад Новини США
Джерело: 24 Канал
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