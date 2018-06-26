Експерти перевірять, чи могла зброя Рубана підірвати Верховну Раду

Експерти визначать руйнівну силу вилученої у Рубана зброї, можливу кількість жертв, необхідну кількість осіб для її застосування, а також можливість знищення нею будівлі Верховної Ради.

У кримінальному провадженні за підозрою народного депутата Надії Савченко та керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана в підготовці теракту і держперевороту призначена експертиза з визначенням можливості знищення будівлі парламенту з вилученої у Рубана на лінії розмежування зброї, передає УНІАН.

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Тепер слідство має дочекатися результатів низки експертиз, згідно з якими можна буде робити висновок, чи могла зброя Рубана призвести до знищення парламенту, а також масового кровопролиття.

Отримати висновок експерта по комплексній військової, вибухо-технічної та балістичної експертизи щодо визначення руйнівної сили, ймовірної кількості жертв при застосуванні зброї, необхідної кількості осіб для його застосування, можливості знищення будівлі Верховної Ради зі зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, вилучених 24 листопада 2017 року і 8 березня 2018 року,

– заявив прокурор Олександр Банник на засідання Шевченківського районного суду 25 червня.

Додамо, що 25 червня Шевченківський районний суд Києва ще на 2 місяці продовжив запобіжний захід підозрюваному у підготовці терактів у Києві, колишньому переговірнику Володимиру Рубану.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю.



У справі Рубана затримали також нардепа Надію Савченко. 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Савченко перебуватиме під вартою щонайменше до 13 липня.