Експерти показали, як виглядає найстильніший купальник 2018 року: фото

Пляжний сезон 2018 року вже не за горами, відтак бренди вражають різноманіттям моделей купальників. Водночас експерти встановили, який купальник є найстильнішим та найпопулярнішим у 2018 році.

Кожна модниця ретельно готується до пляжного сезону, підбираючи до свого гардеробу найстильніші речі з нових колекцій. Брендові магазини в свою чергу урізноманітнюють товар оригінальними купальниками.

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Однак влітку 2018 року наймоднішими на пляжі будуть ті, хто надає перевагу ретро-стилю. Все тому, що закритий ретро-купальник з поясом став наймоднішим пляжним вбранням 2018 року. Про це повідомляє The Daily Mail.



Найстильніша модель купальника 2018 року

Експертну думку висловили десятки фахівців в індустрії моди. всі вони в один голос заявили, що саме ретро-модель купальники наразі має найбільшу популярність у світі та виглядає приголомшливо на кожній із моделей. Відтак у брендових магазинах з'являються десятки різних варіантів цього пляжного вбрання, а середня ціна за виріб сягає 135 доларів.

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Ця річ стане чимось більшим, ніж просто одягом для відпочинку на пляжі або біля басейну. Більшість купальників нагадують мені "олд-скульний" гламур зі стильними деталями. Такий купальник – модний та водночас функціональний. І це чудово",

– зазначила стиліст Рошель Уайт.



Найстильніший купальник 2018 року: модель пляжного вбрання



Закритий купальник в ретро-стилі



Закритий ретро-купальник – тренд 2018 року

Водночас дизайнери вже показали і купальник для тих модниць, які посилено тренувалися в спортивному залі та хотіли б засвітити струнку талію на пляжі. Для тих красунь брендові магазини пропонують роздільний купальник з поясом.