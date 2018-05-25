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Експерти повідомили, які відомі виробники продавали "заражені" смартфони

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Які компанії продавали смартфони із вірусним програмним забезпеченням
Які компанії продавали смартфони із вірусним програмним забезпеченням / Фото з вільних джерел

Фахівці з компанії Avast виявили, що багато бюджетних смартфонів на базі операційної системи Android, які не сертифікувала компанія Google, надходили у продаж із шкідливим програмним забезпеченням.

Про це повідомляє PaySpace.

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Вірус, який отримав назву Cosiloon, може завантажувати додатки, які користувачі не мали наміру інсталювати. Шкідлива програма також накладає рекламні оголошення поверх операційної системи, аби просувати додатки та навіть заманювати користувачів їх інсталювати. Варто зазначити, що заражені смартфони продавали компанії ZTE, Archos та myPhone.

Шкідливе програмне забезпечення, яке виявили експерти, складається із дроппера та корисного навантаження (payload). На смартфонах китайських компаній виявили дроппер з двома назвами: CrashService і ImeMess. Ці додатки зв'язуються з сайтом для ініціалізації "корисного навантаження", яке хакери хочуть встановити на пристрій. Працівники компанії Avast відзначили, що дроппер доволі тяжко видалити.

Що таке дроппер? Це невеликий додаток-носій вірусу, який встановлює "шкідників" в систему. Він знаходиться в системному розділі заражених пристроїв. Дроппер повністю пасивний і помітний користувачеві тільки в розділі "Системні додатки".

Теги: Кібербезпека Техно Смартфони Китай
Джерело: 24 Канал
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