Експерти пояснили, чому фільм "Соло. Зоряні війни: Історія" провалився в прокаті

Фільм "Соло. Зоряні війни: Історія" зібрав у прокаті набагато менше, ніж очікували експерти, які прогнозували стрічці дохід від 130 до 150 мільйонів доларів в США.

Критики видання Rolling Stone назвав причини, чому ж провалився спін-офф.

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Спершу на фільм вплинув скандал зі зміною режисера – фільмом займалися Філ Лорд і Крістофер Міллер, але їх замінив Рон Ховард через "розбіжності творчого бачення у продюсерів і кінематографістів".

Інша причина, на думку експертів, шанувальники франшизи втомилися від нових частин, які стали виходити занадто часто. Між релізом спін-офф "Соло. Зоряні війни: Історія" і стрічки "Зоряні війни: Останні джедаї" пройшло лише півроку.

Критики також назвали і проблеми кастингу на роль головного героя – глядачі так і не змогли побачити юного Хана Соло в акторі Олдені Еренрайку.

Ще одна причина провалу полягає у сюжеті, оскільки історія спін-оффу не має ніякого значення для розвитку всієї франшизи.

Дивіться трейлер фільму "Соло. Зоряні війни: Історія":