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Експерти пояснили, чому спідню білизну не варто носити

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Спідню білизну не варто носити
Спідню білизну не варто носити / buzz.ie

Медики переконують, що носіння спідньої білизни може нашкодити здоров’ю. Все через рясне потіння і зростання бактерій у ній.

Ось кілька причин, чому варто відмовитися від спідньої білизни, пише "Единственная".

Бактерії

Навіть якщо у жінки немає сверблячки та подразнення, гінекологи рекомендують відмовитися від носіння трусів.

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Все тому, що в інтимному місці швидше розмножуються бактерії, тим більше труси ще більше погіршують ситуацію.

Запалення

Через спеку білизна може натирати шкіру в інтимних місцях, виникає запалення. Також через це може погіршитися кровообіг.

"Стрінги сприяють переходу анальних бактерій в вагінальну область. І від цього не рятує навіть душ", – переконаний експерт по сексуальному здоров'ю Сінді Баршоп.

Руглярний секс

За переконаннями психологів, люди, які не одягають спідню білизну, частіше займаються сексом. Все тому, що вони частіше думають про це і відчувають збудження.

До слова, американські вчені переконують, що алкоголь значно погіршує якість сексу. Все тому, що вживання спиртних напоїв – це популярна причина еректильної дисфункції у чоловіків.

Теги: Здорове харчування Здоров'я LifeStyle Здорове життя Психологія Секс
Джерело: 24 Канал
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