Експерти пояснили, які є причини погромів на ромів

Про погроми ромів в Україні та економічні відносини між Україною і Туреччиною– у програмі "Pro новини" розповіли науковець Наталія Зіневич, ромський правозахисник Мирослав Горват та голова спостережної місії ПАРЄ на виборах у Туреччині Олена Сотник.

Наталія Зіневич: Це точка неповернення, оскільки такі речі зачіпають не лише ромську спільноту. Проте подібні випадки, на жаль, не розслідуються належним чином нашою правоохоронною системою і дуже негативно впливають на імідж України. Ксенофобське ставлення до ромів починає розвиватися з начебто невинних речей ще з дитинства. Має з'явитись освітня політика, тому що латентна ксенофобія до ромів починається з дитинства. І безневинні лякалки мам, які кажуть дитині, якщо ти будеш погано поводитись, я віддам тебе циганам – це, по суті, ті зерна, які проростають у дорослому віці. Це використовують потім для маніпулювання суспільною думкою. Треба розвивати критичне мислення, облаштовувати майданчики для діалогу між ромами та українцями, бо це сусіди, які століттями живуть поряд і між ними не має бути штучних бар'єрів.

Читайте також: Експерт: У призначенні Жебрівського немає сенсації, тут спрацював чинник довіри з боку Порошенка

Мирослав Горват: Сьогодні за підрахунками організацій, близько тисячі людей виїжджають за межі Закарпатської області по території України в пошуках роботи. Їхній основний заробіток – збір заліза. Вони здавали його у Львові, заробляючи 100-150 гривень для того, аби вижити. Залякування і загалом страшні речі з ромами відбуваються давно. Спочатку ходили з сокирами, потім в масках, балаклавах. А тепер вночі, коли люди спали, напали з ножами та зарізали. Різали всіх – від жінок до дітей. Жінка захищала свою дитину, то їй повністю порізали спину. Про це жахливо говорити.

Вони виїжджають на Львів не тому, що їм так хочеться, а тому, що у них немає можливості харчуватися. Якщо є такі роми, які крадуть, торгують наркотиками, то їх треба спіймати, закрити і дати їм найбільший термін покарання. Закон є один для всіх. Однак не всі роми крадуть та роблять злочини.

Олена Сотник: Я точно не говорила б про те, що значно покращуються відносини Туреччини з Росією. Турки достатньо прагматичні, як і більшість інших країн. Вони співпрацюють з тими, де є певна економічна вигода. Туреччина перебуває в економічній кризі і для них питання торгівлі є одним із ключових, тому Україні потрібно спостерігати, як ми будуємо відносини з цією країною. Можна сказати, що сьогодні ці відносини є достатньо ефективними та плідними. Показово, що президент України один з перших сьогодні розмовляв з Ердоганом, а це свідчить про добрі відносини на найвищому рівні, тому не треба робити трагедії.