Експерти розповіли, наскільки Росія економічно готова витримати санкції

Фінансист та економічний експерт Сергій Фурса, заступник директора "Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння", військовий експерт Михайло Самусь та Президент загальноросійського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман розповіли про російські наміри щодо Сирії, санкції проти Кремля та економічну ситуацію в Україні та Росії.

Економіка України

"Так розподіляється світ, що шляхом верховенства права все буде в Каліфорнії або в Ізраїлі. Але не в Україні і не в Росії. Тому що тут відсутнє верховенство права", – стверджує Фурса.

Санкції проти Кремля

"Не так погано все в Росії. Треба чітко розуміти, що економічно Росія набагато розвиненіша ніж Україна. Вони пішли набагато далі в ринкових реформах, ніж Україна. І вони зробили це ще на початку 2000-х років", – заначив Сергій Фурса.

"США обрали саме Дерипаска, тому що Трамп бореться за "підтримку американського виробника". Тобто, він забирає з ринку конкурента, який виготовляє таку ж продукцію", – прокоментував Фурса.

Втручання РФ у Сирію

"Справа в тім, що наше втручання в Сирію не мало ніяких раціональних підстав. Війна, яку розпочала наша спільна країна Радянський Союз колись в Афганістані не мала ніякого сенсу, так само не має ніякого сенсу війна в Сирії. Окрім сенсу чисто символічного: показати, що ми теж круті. Щоби з нами рахувались", – розповів Гозман.

"Сполучені Штати Америки за Барака Обами та Дональда Трампа не мають своєї стратегії що робити в Сирії, яка їхня мета. Згадайте тиждень тому: Трамп казав, що він буде виводити контингент США з Сирії", – ствердив Самусь.

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