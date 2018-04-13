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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Експерти розповіли, що стане наслідком протистояння Трампа і Путіна

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Британський політолог, експерт з російсько-українських відносин Тарас Кузьо та екс-голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 до 2010 року, розповіли, чи переросте протистояння Трампа і Путіна у глобальний конфлікт, та, чи можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Інтерв'ю з Тарасом Кузьом

– Вона (Україна – 24 Канал) дуже важлива, але я не думаю, що українське питання чи українсько-російське питання аж так занадто пов'язані з питанням Сирії. Це дві різні речі. У Сирії це схоже на те, що було 70-80-х роках, коли Радянський Союз хотів показати, що СРСР – величезна світова та потужна держава.

Росія не зможе "перетравити" Україну, адже їй десь потрібно буде розташувати війська і влаштувати російську інфраструктуру.

Інтерв'ю з Миколою Маломужем

– Україна – другий театр воєнних дій і другий театр їхніх інтересів, де вони можуть впливати на бойовиків і, зрозуміло, погрожувати якоюсь ескалацією. Тому воно збігається. В одній моделі – на глобальному рівні. І сьогодні вже на нашій території, де Росія хоче показати: у випадку такої глобальної ескалації можуть бути і тут, поки що локальні, наступи і концентрація сили.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Війна у Сирії Володимир Путін Новини США Дональд Трамп Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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