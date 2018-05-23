Експерти розвінчали найпопулярніші міфи про геймерів

За ініціативи компанії Dell фахівці провели масштабне дослідження, яке допомогло створити портрет сучасного геймера та розвінчало кілька гучних міфів про цих людей. Результати нового опитування підтвердили, що в 2018 році геймери це не інфантильна людина, для якої віртуальна реальність – це втеча від життя, і таких стереотипів варто позбутися.

Про це йдеться в матеріалі 4pda.

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Ні для кого не секрет, що ігри давно перестали бути долею невеликої групи гіків. Бюро Researchscape на прохання Alienware, дочірнього підприємства Dell, провело опитування, яке, можливо, змусить деяких людей переглянути свої погляди на геймерів. За допомогою інтернету було опитано 5 763 респонденти віком від 14 до 87 років з 11 країн.

По-перше, варто раз і назавжди розпрощатися з думкою, ніби вбивати прибульців і досліджувати невідомі краї люблять тільки підлітки. Сьогодні серед фанатів комп'ютерних розваг можна знайти представників будь-якого віку. Згадайте лишень скільки новинок виходить з рейтингом 18+ і скільки коштують ці ігри.

Вигадані світи залучають тільки ескапістів, які не знайшли себе в реальному світі? А ось і ні. Дослідження показує, що 60% респондентів грають просто для того, щоб розслабитися. Сучасні геймери присвячують читанню, подорожам, спорту, сім'ї та друзям не менше часу, ніж черговому екшену, так що міфу про затворника в полоні у комп'ютера теж варто покласти край.

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З наступним пунктом, ймовірно, деякі не погодяться, але статистика безсердечна. Отже, якщо ви скаржитеся на токсичність і недружелюбність ком'юніті, можливо, вам просто не пощастило. Виходячи з результатів, стать, етнічна приналежність і політичні погляди хвилюють геймерів куди менше, ніж рівень майстерності опонента.

Проте 37% опитаних можуть відмовитися заради ігор від сну, 27% – від прийому їжі, а ще 28% опитаних з легкістю можуть відмовитись від солодощів, якщо мова зайде про жертви для гри.