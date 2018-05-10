Експерти склали рейтинг найкращих міст для студентів

Британська консалтингова компанія оприлюднила рейтинг Best Student Cities та назвала міста, в яких найкомфортніше вчитися і жити. Рейтинг очолила британська столиця Лондон.

Про це повідомляють на сайті ресурсу.

При складанні рейтингу було опитано 50 тисяч студентів, які назвали основні критерії при виборі міст для навчання та проживання: кількість навчальних закладів в місті, культурне розмаїття, якість життя та ринок праці.

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Отже, рейтинг найкращих міст для студентів очолила столиця Великобританії – Лондон. На другому і третьому місцях розмістились Токіо (Японія) і Мельбурн (Австралія). Жодне українське місто не увійшло в рейтинг найкращих міст для студентів.

ТОП-10 найкращих міст для студентів

1. Лондон, Великобританія;

2. Токіо, Японія;

3. Мельбурн, Австралія;

4. Монреаль, Канада;

5. Париж, Франція;

6. Мюнхен, Німеччина;

7. Берлін, Німеччина;

8. Цюріх, Швейцарія;

9. Сідней, Австралія;

10. Сеул, Південна Корея.