Експерти склали рейтинг найкращих міст для студентів
Британська консалтингова компанія оприлюднила рейтинг Best Student Cities та назвала міста, в яких найкомфортніше вчитися і жити. Рейтинг очолила британська столиця Лондон.
Про це повідомляють на сайті ресурсу.
При складанні рейтингу було опитано 50 тисяч студентів, які назвали основні критерії при виборі міст для навчання та проживання: кількість навчальних закладів в місті, культурне розмаїття, якість життя та ринок праці.
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Отже, рейтинг найкращих міст для студентів очолила столиця Великобританії – Лондон. На другому і третьому місцях розмістились Токіо (Японія) і Мельбурн (Австралія). Жодне українське місто не увійшло в рейтинг найкращих міст для студентів.
ТОП-10 найкращих міст для студентів
1. Лондон, Великобританія;
2. Токіо, Японія;
3. Мельбурн, Австралія;
4. Монреаль, Канада;
5. Париж, Франція;
6. Мюнхен, Німеччина;
7. Берлін, Німеччина;
8. Цюріх, Швейцарія;
9. Сідней, Австралія;
10. Сеул, Південна Корея.